La izquierda radical vasca exige vetar a una cineasta israelí en el Festival de San Sebastián

El acoso y la histeria antiisraelíes vuelven a empañar una cita cultural de primer nivel en España. El movimiento radical Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en el País Vasco ha convocado una marcha para el próximo 26 de septiembre —coincidiendo con la jornada de clausura del Zinemaldia— con un único propósito: señalar y censurar a la cineasta y gestora cultural israelí Dana Blankstein Cohen por el mero hecho de su nacionalidad.

Blankstein, profesional de reconocida trayectoria en la industria audiovisual y directora desde 2019 del prestigioso Instituto de Cine Sam Spiegel de Jerusalén, forma parte del jurado de la sección Kutxabank-Nuevos Directores en la 74.ª edición del certamen donostiarra. Lejos de valorar su perfil artístico o su aportación al cine independiente, las plataformas afines al boicot sistémico contra el Estado de Israel han vuelto a desplegar su maquinaria ideológica para exigir su veto e ignorar los principios básicos de libertad de expresión y diversidad cultural que deberían imperar en un festival internacional.

Desde BDS han llegado a calificar la escuela de cine que dirige Blankstein como un "brazo del Estado", demostrando una vez más su incapacidad para separar el arte y la cultura de la agitación política. Bajo consignas excluyentes como "¡Ni un representante de Israel en el Zinemaldia!", los manifestantes pretenden marchar hacia las inmediaciones del Palacio Kursaal para presionar a la dirección del certamen e imponer la cancelación de la jurado.

El intento de veto en San Sebastián es un nuevo ejemplo de cómo estas organizaciones pretenden instrumentalizar eventos culturales de primer orden para convertirlos en plataformas de hostigamiento contra Israel, vulnerando los principios básicos de libertad que deberían regir en cualquier foro artístico internacional.