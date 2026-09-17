Las iglesias españolas estrenarán en primicia la sexta temporada de 'The Chosen'

El primer episodio de la sexta temporada de The Chosen podrá verse en primicia en iglesias y parroquias de España antes de su estreno global. La iniciativa, impulsada por The Chosen España, permitirá a las comunidades registradas organizar proyecciones del capítulo que inicia la etapa de la serie centrada en los momentos previos a la Pasión y Crucifixión de Jesús.

La propuesta está dirigida también a los seguidores de la serie que no pertenecen actualmente a una parroquia o comunidad de fe. Según explica Gabriel López Santamaría, responsable de la estrategia de The Chosen España, en el país hay "decenas de miles de fans de la serie" que no forman parte de una comunidad.

Un episodio antes del estreno global

La sexta temporada aborda el periodo que conduce a la Pasión de Jesús. Por este motivo, The Chosen España plantea las proyecciones como algo más que un pase anticipado del episodio.

La organización propone que las iglesias y parroquias participantes habiliten después de la emisión un espacio de conversación para que los asistentes puedan compartir sus impresiones y plantear preguntas sobre el contenido del capítulo.

La iniciativa pretende facilitar que quienes siguen la ficción sin mantener un vínculo con una comunidad concreta puedan acudir a una parroquia o iglesia y continuar allí su relación con la serie y con la figura de Jesús.

Registro hasta el 15 de noviembre

Las comunidades interesadas pueden registrarse para participar en la campaña hasta el 15 de noviembre, fecha prevista para el estreno global de la sexta temporada.

Una vez completado el registro, cada comunidad recibirá, entre otros materiales, un enlace para acceder al episodio. El enlace tendrá un límite de diez usos para la proyección y no podrá emplearse con fines comerciales ni fuera de la parroquia o iglesia registrada.

De este modo, serán las propias comunidades las encargadas de organizar la actividad y de decidir cómo desarrollar el encuentro posterior a la proyección.

Una gira que comenzará en Albacete

La campaña se complementará con una gira nacional de The Chosen España. La primera cita está prevista para el 29 de septiembre en Albacete y posteriormente el equipo visitará diferentes ciudades españolas.

En estas presentaciones también se proyectará en primicia el primer episodio de la sexta temporada. Según la organización, los pases estarán dirigidos a líderes de iglesias, parroquias, colegios, medios de comunicación, influencers y misioneros digitales.

Las fechas de la gira están disponibles a través de la organización de la serie en España.

La serie prepara la llegada de la Pasión

La sexta temporada se centra en una etapa decisiva de la historia que cuenta The Chosen, al aproximarse a la Pasión y Crucifixión de Jesús. La proyección anticipada permitirá a las comunidades españolas acceder al primer episodio antes de su estreno global.

La iniciativa se enmarca además en la preparación del estreno en cines de La Crucifixión, previsto para marzo de 2027, según ha informado The Chosen España.

La organización presenta las proyecciones parroquiales como una vía para que los seguidores de la serie que no tienen actualmente relación con una comunidad puedan conocer una iglesia o parroquia concreta y participar en las actividades posteriores al visionado.