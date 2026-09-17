'Spider-Man: Brand New Day' destrona a 'Star Wars' como la película más taquillera de EEUU

El universo cinematográfico de los superhéroes sigue demostrando su indudable capacidad para arrastrar a millones de espectadores a las salas. En esta ocasión, la cinta Spider-Man: Brand New Day (traducida en el mercado hispanohablante como Spider-Man: Un nuevo día) se ha erigido esta misma semana como el largometraje con mayor recaudación en la historia de Estados Unidos, superando todas las expectativas de la industria.

Según los datos oficiales confirmados por medios especializados como la revista Variety, la exitosa obra protagonizada por el actor británico Tom Holland y la estadounidense Zendaya ha logrado amasar una cifra récord de más de 936 millones de dólares en la taquilla nacional. Este hito se ha fraguado en un tiempo asombroso, ya que la cinta llegó a las pantallas de los cines el pasado 30 de julio.

Con este innegable éxito financiero, el conocido hombre araña ha logrado desbancar a la todopoderosa Star Wars: El despertar de la Fuerza. Esta entrega de la mítica saga galáctica ideada originalmente por George Lucas se había mantenido durante años en lo más alto del podio gracias a sus 936 millones de dólares obtenidos en el exigente mercado estadounidense, un umbral que parecía inalcanzable.

Lejos de mostrar rivalidad, la productora responsable de la franquicia espacial ha querido felicitar públicamente a sus sucesores en este trono del celuloide. "Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm felicitan enormemente (...) a todo el equipo detrás de Spider-Man: Brand New Day por establecer una nueva marca histórica en Estados Unidos y arrebatarle la corona a Star Wars: El despertar de la Fuerza", ha señalado la compañía a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El recorrido comercial de esta nueva entrega no ha dejado de cosechar hitos desde el momento de su lanzamiento. Apenas tres semanas después de iniciar su exhibición en la gran pantalla, ya se había consagrado como la película que más rápido lograba rebasar la barrera de los 700 millones de dólares en los cines de Norteamérica, confirmando la enorme expectación que rodeaba al proyecto.

Asimismo, la obra dirigida por Destin Daniel Cretton también logró anotarse la mayor recaudación jamás vista durante una primera semana en toda la historia de la taquilla nacional. En el ámbito internacional, el largometraje se ha posicionado como la segunda cinta que más rápido ha alcanzado los 1.000 millones de dólares de recaudación global, tan solo por detrás de la también incombustible Avengers: Endgame.

Gracias a este desempeño sin precedentes, la película liderada por Holland en el icónico papel del trepamuros se ha hecho un hueco de honor en la historia del séptimo arte. En estos momentos, el filme ocupa el décimo puesto en la clasificación mundial de las obras más taquilleras a nivel internacional. El elenco de la cinta, que ha cautivado a crítica y público, se completa con figuras de la talla de Sadie Sink y Jon Bernthal.