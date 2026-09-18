El Coyote demanda a la empresa Acme en una divertida batalla legal de "David contra Goliat"

Esta semana llega la película Coyote vs Acme, una producción que mezcla animación y personajes reales basada en los emblemáticos personajes de los Looney Tunes, propiedad de Warner Bros. A pesar de que la distribuidora original decidió no estrenar la cinta y archivarla, el empeño de los fans y seguidores del carismático Coyote logró que una productora independiente adquiriera los derechos para su exhibición, cosechando un notable éxito internacional.

La trama de la película gira en torno a la eterna y frustrada obsesión del Coyote por capturar al Correcaminos. Tras sufrir innumerables accidentes provocados por los defectuosos productos de la marca Acme, el protagonista decide tomar medidas legales contra la corporación. Para ello, busca la ayuda de un abogado de un bufete modesto, quien inicialmente se muestra escéptico ante la perspectiva de enfrentarse a una multinacional tan poderosa.

'Coyote vs Acme'.

Este planteamiento desencadena una divertida e inusual batalla legal al estilo de David contra Goliat, donde un pequeño letrado y su perseverante cliente desafían al gigante empresarial. La película destaca por su originalidad, su humor surrealista y la abundancia de guiños cinematográficos dirigidos tanto a los espectadores nostálgicos como al público más joven.

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