Una película de acción de terroristas que asesinan a manifestantes propalestinos indigna a la izquierda

La película Run Hide Fight: Infidels, dirigida por Kyle Rankin, ambienta su acción en una universidad tomada por terroristas islamistas durante una protesta en favor de Palestina. Un argumento polémico que, al parecer, la cinta protagonizada por Jonathan Majors aborda sin avergonzarse desde un punto de vista distinto al habitual.

El filme aborda la situación enmarcándose en el género de acción, y algunas secuencias como un discurso del protagonista le han ganado desde el principio la calificación de propaganda de extrema derecha por su villanización de los musulmanes y las referencias al 11-S.

Que su protagonista, el antaño prometedor Jonathan Majors, sea uno de los ídolos más rápidamente caídos de la industria en tiempos recientes tampoco ayuda al filme. Tras protagonizar éxitos como Creed, una secuela de Rocky, y ser elegido como el gran villano de las películas de Marvel, Majors arruinó su reputación en 2023, con una pelea en el automóvil con su entonces pareja por la que fue declarado culpable de agresión y acoso.

Aquí está el tráiler del film, que por el momento no tiene fecha de estreno española:

En Run Hide Fight: Infidels, Majors interpreta a Clay Saunders, un veterano de las Delta Force que está presente en el campus cuando los terroristas se apoderan de él durante las protestas y proclaman allí un califato. La película transcurre entonces por el previsible sendero de Jungla de Cristal, pero con una premisa marcadamente política: un hombre contra todos los terroristas.

El filme no se conforma con la acción, sino que introduce imágenes reales del 11-S y referencias al actual conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, tratando de dar verosimilitud a la ficción. Y un momento especialmente polémico: un discurso del protagonista en el que explica que el islam conquistará Occidente mediante la inmigración y haciendo uso de las propias libertades que permite el sistema.

Diarios progresistas como The Guardian han criticado inmediatamente al filme por ser propaganda de extrema derecha. Medios cinematográficos ya presentan la cinta como racista, provocadora y fascista. Tampoco ayudan ciertas polémicas del filme durante el rodaje relativas a incumplimientos de seguridad: un especialista sufrió un accidente tras caer por una ventana al fallar un elemento de seguridad.

En suma, un nuevo ejemplo de que en Hollywood no se desea abordar la polémica política si no es desde la perspectiva más políticamente correcta. Al margen de la calidad de Run Hide Fight —por cierto, secuela de otro filme de 2020 donde se abordaba una situación similar en un tiroteo escolar—, la polarización siempre funciona desde el mismo espectro ideológico incluso a la hora de elaborar ficción.