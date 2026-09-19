De los sanfermines en Sevilla a Tenerife como república bananera: el nuevo patinazo de Hollywood con España

Falleras o los Sanfermines en Sevilla son dos ejemplos de pifias de Hollywood con España. Lo pudimos ver en Misión Imposible 2, en la que los mezclaban con una procesión de Semana Santa bastante peculiar. ¡Sírvame un mix de spanish fiestas! No fue la única ocasión en la que la capital andaluza albergó los famosos encierros de Pamplona, también tuvieron lugar en Noche y Día, curiosamente también protagonizada por Tom Cruise, en este caso junto a Cameron Díaz.

'Misión Imposible 2' con falleras en Sevilla.

Puede darse el caso de que usen nuestro país para recrear otros lugares. Por ejemplo, en 2002 Cádiz se convirtió en La Habana en la entrega de James Bond titulada Muere Otro Día. En ese rodaje Halle Berry se daba un baño en la icónica playa gaditana de La Caleta. También en aquel año la Plaza de España de Sevilla aparecía como el planeta Naboo en Star Wars: Episodio II – El Ataque de los Clones.

Escena de 'Muere Otro Día' rodada en Cádiz.

Esta semana uno de los grandes estrenos que llegan a la cartelera es lo último de Guy Ritchie, la película titulada En la Zona Gris. Este largometraje cuenta con un reparto encabezado por Eiza González, Jake Gyllenhaal y Henry Cavill y con el español Carlos Bardem. Una parte importante de su trama se desarrolla en la isla de Tenerife, donde fue rodada.

Una vez más, Hollywood vuelve a retratar a España como si se tratara de una suerte de república bananera americana. El filme muestra situaciones inverosímiles, como al mismísimo actor de Superman ataviado con un sombrero mexicano (sí, han leído bien) cantando la popular La Cucaracha en español, o a agentes de la policía local con uniformes más propios de un país como Venezuela o Ecuador que de las fuerzas de seguridad españolas. Estos clichés deslucen una trama de acción que no logra enganchar del todo.

Henry Cavill con el "típico" uniforme policial español en 'En la Zona Gris'.

Bardem interpreta a un mafioso que debe mil millones a un banco. La entidad contrata los servicios de una abogada intermediaria (Eiza González) para intentar conseguirlo por la vía legal o la ilegal, recurriendo para ello al fanfarrón estadounidense Bronco (Jake Gyllenhaal) y al británico Sid (Henry Cavill). La trama de la película, que en EEUU se estrenó en mayo con un notable batacazo en taquilla, es demasiado enrevesada y las escenas de acción, marca Ritchie, no consiguen levantar la película.

Comedia familiar

La gran sorpresa y recomendación de la semana es Coyote vs. Acme, una divertidísima propuesta que combina animación con acción real. En esta ocasión, el mítico personaje del Coyote decide emprender una demanda judicial contra la corporación Acme, argumentando que todos los productos que adquiere para capturar al Correcaminos son defectuosos y le causan graves daños físicos.

Con la participación de John Cena en el papel del abogado defensor de la multinacional, la película destaca por su originalidad y por apelar con gran inteligencia a la nostalgia de los dibujos animados de los Looney Tunes.

El Día-D

Para los amantes del rigor histórico y el drama bélico, llega a las salas de cine Tiempo de Victoria. El largometraje nos sitúa en las horas previas al desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, enfocándose en la crucial figura del meteorólogo encargado de predecir el estado del tiempo para el éxito de la operación aliada.

La película plasma de forma brillante la tremenda tensión vivida por el general Dwight Eisenhower ante la posibilidad de que unas adversas condiciones climatológicas arruinasen la mayor invasión militar marítima de la historia de la humanidad.

'Tiempo de Victoria'.

La cartelera se completa con las comedias francesas Mis Queridísimos Padres y Se Abre la Veda 2, suspense y acción con Liam Neeson en Operación Teherán, lo nuevo de Pablo Trapero titulado Sus Hijos, la nueva entrega de la franquicia de terror Resident Evil, la española Femenino Singular, la boliviana El Ladrón de Perros y la cinta danesa de animación familiar Mumbo Jumbo.

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