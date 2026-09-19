Un padre de clase media se sacrifica para llevar a su hija a un colegio de élite con la esperanza de que tenga un futuro mejor. Sin embargo, durante una fiesta con sus compañeros de instituto sufre una agresión sexual. El violador es el hijo de un magnate que utilizará sin ningún escrúpulo todo su dinero, poder y tráfico de influencias para evitar que su hijo sea procesado y acabe en prisión.

Esta es la premisa de la serie mexicana titulada El Juicio, una producción de ocho capítulos disponible en la plataforma de Prime Video que destaca por su intriga y tensión constante desde el primer minuto y desgrana los fallos de una sociedad corrupta como la mexicana.

El Juicio.

El sufrido padre de la joven agredida es interpretado por la estrella mexicana Eugenio Derbez mientras que el padre rico del agresor por el español Pedro Alonso. Ambos han estado en esCine donde han contado los entresijos de este drama criminal cargado de dilemas morales del más alto nivel. La agresión desata una confrontación asimétrica que sumerge a ambas familias en un terrible calvario emocional y legal.

De hecho, Eugenio Derbez cuenta en los micrófonos de esRadio cómo "cuando sucede algo así, se destruyen las dos familias de los dos lados, por completo, toda la gente alrededor se destruye, tus amigos, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hermanos, todos los involucrados en la familia acaban siendo también víctimas del conflicto, es muy fuerte".

Ambos actores coinciden en señalar que la serie evita de forma deliberada los maniqueísmos habituales del género negro, mostrando una compleja y realista gama de zonas grises donde no existen héroes perfectos ni villanos absolutos. La cuidada producción sitúa constantemente al espectador en una posición sumamente incómoda que invita a un profundo debate ético y moral, planteando preguntas tan difíciles de responder como qué límites estaría dispuesto a cruzar un padre para proteger a su hijo si sabe que este es culpable de un delito, o si el proceso legal es realmente reparador para la víctima.

El padre millonario del agresor ofrece al padre de la víctima una gran suma de dinero para no acudir a los tribunales. Eugenio Derbez reflexiona sobre el dilema que plantea la serie: "Hay gente que dice, ¿y si hacen justicia, qué? No tengo un peso, lo meten a la cárcel y ¿qué gano metiendo al otro a la cárcel? Hay gente que se queda muy tranquila con eso, pero hay gente que prefiere que le den dinero". En este punto subraya que "es una cuestión que va a crear debate, alguien va a decir, yo prefiero que lo hundan en la cárcel aunque no me den un peso, y habrá quien diga, yo hubiera preferido que me dieran el dinero porque con eso puedo darle una mejor vida a mi hija" archive salamanca.

¿Son nuestros hijos reflejos de nosotros mismos?

Pedro Alonso, mundialmente conocido por su papel de Berlín en La casa de papel, reflexiona al respecto en Es Cine contando algo personal. "Cuando mi hija era pequeñita veía mucho un programa que se llamaba El entrenador de perros, nos encantaba y me parecía un programa de educación increíble, mucho más allá de los perros. Cuando llegaba el entrenador de perros a las casas enseguida veías que el problema nunca era el perro, sino los dueños del perro. La neurosis del perro estaba escrita en el comportamiento de los padres, pues en los hijos yo creo que a veces pasa eso. No de forma directa, pero sí subsecuente".

El actor español en este sentido explica cómo "hay un momento en el que mi personaje empieza a dimensionar lo que quizá pueda ser la zona de sombra de su hijo, y se le empiezan a mover todas las fichas. Sentirlo, de verdad que no quiero ni pensarlo, es un tema que mueve frecuencias muy perturbadoras, de repente la criatura que tú has criado, que es tu cachorro, puede haber habilitado un espacio de sombra semejante, es algo que tiene que ser muy duro".

En el lado contrario se encuentra el personaje de Eugenio Derbez, el padre de la víctima. "Soy padre de cuatro hijos, dos niñas y dos niños, traté de dejar afuera a mi familia, de no pensar en mis hijas, pero no pude, indudablemente llega un momento en el que te pasa por la cabeza, qué haría yo si mis hijas, si le pones cara a esa víctima que estás interpretando…". Por ello, confiesa: "Me pegó muy duro, fueron tres meses y medio que estuve envuelto con el personaje, que me la pasé muy mal, honestamente, el resultado es bueno, es maravilloso, lo veo y creo que alcancé lugares que no había alcanzado antes, pero sí fue duro irme a lugares muy oscuros dentro de mi cabeza".

La solidez del proyecto radica en un guion escrito por Daniel Krauze que se encuentra sólidamente respaldado por una exhaustiva investigación periodística realizada previamente por su hermano, el periodista León Krauze. Este minucioso trabajo de documentación directa permite que la historia de ficción retrate con crudeza la lacra estructural de la impunidad en el continente americano y cómo las abismales diferencias de poder económico y conexiones políticas determinan la desigual impartición de justicia en el mundo contemporáneo.

Por último, Eugenio Derbez rememora con emoción el histórico éxito de taquilla de su aclamada película de comedia y drama No se aceptan devoluciones, que dirigió, escribió y protagonizó. Una película que ha tenido numerosas adaptaciones, como en Francia con Omar Sy (Mañana empieza todo) o en España con Paco León (Sin instrucciones). La película, cuenta, le abrió fronteras internacionales, especialmente las de Hollywood.

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