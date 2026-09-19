¿Qué hacen Resines, Denise Richards y MacGyver en Málaga? Ahora sí, la Comic Con cobra vida

La segunda Málaga Comic Con vuelve a convertir la ciudad en una especie de santuario para esa religión sin dios conocido que es la cultura popular. Cómics, series, cine, manga, actores y toneladas de nostalgia se dan cita en un festival donde cabe prácticamente todo, desde One Piece hasta Los Serrano. En Prohibido contar ovejas de esRadio repasamos algunos de los reclamos de una edición que viene cargada de invitados y con ganas de demostrar que una Comic Con ya no es solo cosa de frikis con capa: ahora los frikis tienen acreditación. ¡Escucha el audio y no te pierdas nada de la presentación!

Porque al final, una Comic Con como la de San Diego es posible. El objetivo es descubrir, en España y a nivel institucional, que buena parte de la cultura popular que consumimos hoy se construyó con cómics, videoclubs, series de televisión y películas que entonces parecían menores y que ahora recordamos como si hubieran formado parte de nuestra infancia.

Uno de los grandes nombres es One Piece. Netflix acaba de enseñar el tráiler de su segunda temporada y, contra la tradición de Hollywood de destrozar cualquier manga que se ponga por delante, la adaptación en imagen real sigue teniendo bastante buena pinta. Taz Skylar, actor de raíces españolas, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la serie, mientras que Iñaki Godoy continúa demostrando que Luffy no se interpreta precisamente con el método Stanislavski. Su energía, sus gestos y esa mezcla de ingenuidad y entusiasmo hacen que el personaje conserve buena parte del espíritu del manga de Eiichiro Oda.

La nostalgia patria corre a cargo de Los Serrano. Antonio Resines y Fran Perea forman parte del reencuentro de una serie que dominó buena parte de la televisión española durante los años dos mil. Volver a reunir a aquella familia tiene algo de experimento sociológico: basta con mencionar a los Serrano para que regresen de golpe los politonos, las series familiares y una canción de Fran Perea que muchos creían haber conseguido borrar de su memoria.

El viaje al pasado continúa con Mallrats. Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker estarán en Málaga para recordar una de las comedias de culto de los noventa. Smith convirtió los cómics, las tiendas de cómics y las conversaciones interminables sobre sexo y relaciones en material cinematográfico cuando todavía no existía el gigantesco ecosistema de superhéroes que hoy ocupa media cartelera. Lo que entonces parecía una rareza para aficionados anticipaba, sin saberlo, el mundo en el que vivimos ahora.

También habrá sitio para Christopher Lambert, uno de esos actores que parecen diseñados específicamente para protagonizar una portada de videoclub. Antes de que la nostalgia lo rescatara como icono, Lambert fue Connor MacLeod en Los inmortales, y también apareció en toda clase de thrillers y películas de acción que uno podía alquilar un sábado por la tarde sin haber oído hablar de ellas. Presa de la secta o Jaque al asesino permiten recuperar precisamente aquel cine que no necesitaba una franquicia de quince películas para justificar su existencia.

Y entonces aparece MacGyver, es decir, Richard Dean Anderson y la demostración semanal de que un hombre puede resolver cualquier problema si dispone de suficiente cinta adhesiva, un clip y una imaginación desatada. La mítica serie sirve como otro recordatorio de una época en la que los héroes televisivos todavía podían ser simplemente tipos ingeniosos en lugar de tener que salvar el multiverso antes de la publicidad.

El broche lo pone Champagne Supernova, porque si algo le faltaba a esta excursión por One Piece, Los Serrano, Kevin Smith, Christopher Lambert y MacGyver era Oasis sonando de fondo.