En Par Impar, Juanma González y Dani Palacios vuelven a sentarse para hacer algo que siempre acaba siendo peligroso: hablar de las películas que han visto últimamente. Esta vez hay de todo, desde cine argentino con atracos de por medio hasta Nicolas Cage corriendo por Australia, pasando por brujas noventeras, terror español y alguna que otra decepción.

Una de las sorpresas del repaso es Luger, pequeña producción española dirigida por Bruno Martín y protagonizada por David Said. La película, rodada prácticamente entera en un polígono industrial, se mete de lleno en el terreno del thriller criminal y recuerda, salvando las distancias, a aquel cine británico de gánsteres de presupuesto modesto pero con mucha mala leche. Lo que más llama la atención es precisamente su falta de artificio: diálogos bastante crudos, personajes reconocibles y una periferia española que no parece construida para la ocasión.

También hay tiempo para volver a Argentina con El robo del siglo, la película de 2020 sobre el famoso atraco a una sucursal bancaria. Guillermo Francella y Diego Peretti encabezan una historia que sabe mezclar suspense y humor sin que una cosa se coma a la otra. Una de esas películas que demuestran que un buen atraco sigue funcionando estupendamente cuando los personajes tienen algo que contar.

En el extremo contrario está Nicolas Cage, que nunca parece tener demasiado interés en comportarse como una persona normal. En The Surfer, el actor se mete en una historia de paranoia y venganza ambientada en Australia. La película pierde parte del misterio cuando llega aproximadamente a la mitad, pero Cage compensa bastante con su entrega física y esa capacidad suya para convertir incluso una situación absurda en algo digno de atención.

La nostalgia entra en escena con Prácticamente Magia, aquella comedia fantástica de Griffin Dunne que juntó a Sandra Bullock y Nicole Kidman como dos hermanas brujas. En su momento pasó sin demasiado ruido por los cines, pero con los años ha encontrado una segunda vida. La química entre las protagonistas, el ambiente de cuento y esa mezcla de comedia, romance y drama familiar explican buena parte de su renovada popularidad, especialmente ahora que vuelve a hablarse de una posible continuación.

Y para cerrar, El Drama, producción de A24 con Zendaya y Robert Pattinson, da pie a hablar de relaciones de pareja, expectativas y de todo aquello que rodea a una película antes incluso de estrenarse. Como es habitual en Par Impar, la conversación termina desviándose hacia el cine que hay detrás del cine: El ansia, La escalera de Jacob y el trabajo del director artístico Brian Morris sirven para reivindicar una idea sencilla pero cada vez menos evidente: a veces una película se recuerda por cómo nos hace sentir y por cómo se ve mucho antes que por lo que cuenta.