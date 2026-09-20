El anarquista que no encaja en la izquierda: el cine antisistema de John Carpenter

John Carpenter tuvo una relación bastante peculiar con Hollywood. Podía hacer una película de estudio, aceptar a una estrella, trabajar con un presupuesto considerable y, aun así, conseguir que el resultado pareciera salido de un videoclub de barrio. Esa mezcla de artesanía, serie B, humor negro y desconfianza hacia cualquier autoridad convirtió sus películas de los ochenta en algo muy difícil de clasificar. Y precisamente por eso siguen dando que hablar.

En Prohibido Contar Ovejas, Felipe Couselo continúa junto a Juanma González, Jorge Loser y Vicky Carras el repaso a aquella década fundamental en la carrera del director. Cuatro películas sirven para comprobar que detrás del Carpenter más conocido había mucho más que terror: había ciencia ficción, melodrama, crítica social, música electrónica, monstruos de látex y una fascinación casi obsesiva por Estados Unidos y sus mitologías.

El programa arranca con La Cosa, probablemente la película que mejor representa al Carpenter que todos tenemos en la cabeza. Estrenada en 1982, es una pesadilla encerrada en una base científica de la Antártida. Un grupo de investigadores descubre que una criatura extraterrestre puede imitar a cualquier ser vivo y, a partir de ahí, la película se convierte en una historia de paranoia en la que nadie sabe quién es realmente quién.

Carpenter recuperaba la historia de John W. Campbell que ya había llevado al cine Howard Hawks en 1951, pero su versión tiene muy poco que ver con aquel cine fantástico más ingenuo. Aquí el monstruo no es una excusa para organizar una aventura espacial. Es una amenaza biológica, desagradable y prácticamente imposible de identificar. La película funciona como una especie de whodunit congelado en el hielo: todos sospechan de todos y cada descubrimiento empeora la situación.

El fracaso inicial de La Cosa resulta hoy casi una broma privada de la historia del cine. La película fue creciendo con los años hasta convertirse en una obra de culto y en una de las grandes referencias del body horror. También contribuyó a ello la música de Ennio Morricone, una partitura muy particular en la que el compositor italiano se acercó al sonido electrónico y minimalista que Carpenter había convertido en una de sus marcas de fábrica.

Después llega Christine, otro ejemplo de cómo Carpenter podía coger un material aparentemente ajeno y convertirlo en una película completamente suya. La novela era de Stephen King, pero la película termina hablando tanto de Carpenter como del propio escritor.

Arnie Cunningham es un adolescente inseguro que encuentra la solución a todos sus problemas en un Plymouth Fury de 1957. O eso cree. Porque Christine no es un coche normal. Tiene carácter, memoria y, sobre todo, muy mal genio. A medida que Arnie se enamora del automóvil, el coche empieza a ejercer una influencia cada vez mayor sobre él.

Lo interesante es que Carpenter no necesita convertir el asunto en una sucesión interminable de sustos. El verdadero terror está en observar cómo cambia Arnie Cunningham. El coche le proporciona seguridad y poder, pero también lo va convirtiendo en alguien irreconocible. Christine es, en cierto modo, una película sobre la posesión en los dos sentidos posibles: el coche está poseído, pero también termina poseyendo a su dueño.

Y luego está el propio automóvil, que Carpenter filma casi como si fuera una estrella de cine. Una de las imágenes más memorables llega cuando Christine se reconstruye después de ser destruida. El efecto se consiguió mediante trucajes mecánicos y cámaras funcionando a la inversa, una de esas pequeñas demostraciones de ingeniería cinematográfica que hoy pueden pasar desapercibidas precisamente porque estamos acostumbrados a que un ordenador haga prácticamente cualquier cosa.

Y entonces Carpenter hace algo todavía más extraño: decide rodar una historia de amor. Starman, estrenada en 1984, parece por momentos una película que se ha colado accidentalmente en su filmografía. No hay psicópatas, monstruos ni conspiraciones gubernamentales. Hay un extraterrestre, una viuda y una carretera.

Jeff Bridges interpreta al visitante del espacio que adopta el cuerpo del marido fallecido de Jenny Hayden, interpretada por Karen Allen. Lo que podría haber terminado como una simple película romántica de ciencia ficción se convierte en un viaje por Estados Unidos durante el cual dos desconocidos terminan encontrando una conexión inesperada.

Bridges fue nominado al Oscar por su trabajo y resulta fácil entender por qué. Su personaje tiene que aprender a comportarse como un ser humano mientras contempla el planeta con la ingenuidad de alguien que acaba de llegar. Carpenter abandona aquí buena parte de su habitual cinismo y se permite hacer algo que no siempre se le reconoce: emocionar.

Starman fue además un éxito comercial mucho mayor que otros trabajos del director y demostró que Carpenter podía jugar dentro de las reglas del Hollywood de los grandes estudios sin perder completamente su identidad. La música de Jack Nitzsche ayuda a reforzar esa dimensión sentimental de una película que, dentro de su carrera, continúa siendo una auténtica rareza.

El viaje termina en 1988 con Están Vivos, y aquí Carpenter vuelve a ponerse el cuchillo entre los dientes. Roddy Piper interpreta a Nada, un trabajador que llega a Los Ángeles dispuesto a ganarse la vida y acaba descubriendo que Estados Unidos está gobernado por extraterrestres. No es una metáfora demasiado complicada porque Carpenter tampoco tenía especial interés en esconderla. Los anuncios contienen mensajes subliminales, los poderosos son alienígenas y detrás de la normalidad cotidiana se esconde una maquinaria de dominación.

La gran idea de Están Vivos consiste en que la realidad está delante de nuestros ojos, pero hemos aprendido a no verla. Las famosas gafas que permiten descubrir el mensaje oculto convierten la publicidad, el dinero y los medios de comunicación en instrumentos de una gigantesca conspiración.

La película se estrenó durante la presidencia de Ronald Reagan y Carpenter utiliza la invasión extraterrestre como una excusa para atacar el consumismo, la publicidad y el discurso económico dominante de la época. No hay demasiada sutileza, pero tampoco parece que Carpenter la estuviera buscando. Están Vivos quiere ser una película de serie B política, una especie de panfleto contracultural pasado por el filtro de una invasión alienígena.

La mejor manera de entender a Carpenter es, quizá, la de un cineasta que nunca necesitó que Hollywood le dijera que estaba haciendo una película importante para conseguir que, décadas después, termináramos considerándola como tal.