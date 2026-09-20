Unos padres convocan de urgencia a sus tres hijos adultos, quienes acuden temiendo lo peor, como una grave enfermedad o un divorcio inminente. Sin embargo, la sorpresa es mayúscula cuando les revelan que les ha tocado la lotería. La alegría inicial de los vástagos se desvanece rápidamente cuando los progenitores aclaran de forma tajante que el premio es exclusivamente para ellos, desatando un divertido conflicto familiar sobre las expectativas de herencia y la generosidad.

Tras una acalorada discusión, los padres deciden poner a prueba a sus hijos y les preguntan qué cantidad necesitarían para quedarse tranquilos. Finalmente, acuerdan entregar la cifra de 100.000 euros a cada uno de ellos. Los hijos lo celebran con gran entusiasmo, considerando que es una cantidad fantástica. No obstante, la felicidad dura poco: al ver un cartel en la administración de lotería del pueblo, descubren que el premio total asciende a 150 millones de euros. En ese instante, los 100.000 euros que antes les parecían una fortuna pasan a ser vistos como una auténtica miseria, lo que reaviva con más fuerza el conflicto y da pie al verdadero desarrollo de la trama.

'Mis queridísimos padres'.

Emmanuel Patron, director de la película y creador de la historia original, cuenta en esCine. Patron explica que la idea de llevar esta obra a la gran pantalla no fue originalmente suya, sino de "unos productores de cine que acudieron a ver la obra de teatro que escribí junto a mi hermana". Estos productores "quedaron encantados con el potencial cinematográfico de la trama" escrita originalmente para los escenarios. De este modo, el guion se adaptó para el cine, explorando dinámicas universales sobre el dinero y las relaciones familiares que funcionan igual de bien en salas de cine que en los teatros franceses.

El director reflexiona sobre la relatividad del dinero y cómo este influye en la relación entre padres e hijos. Patron destaca que "el dinero tiene la capacidad de regir el mundo y de hacer saltar por los aires incluso a las familias más unidas o a los grupos de amigos más sólidos". La película aborda una pregunta universal sobre qué se deben mutuamente los padres y los hijos. "A menudo, los hijos asumen erróneamente que las propiedades y ganancias de sus progenitores les pertenecen por derecho propio, un choque de expectativas que genera tanto comedia como momentos de gran tensión dramática".

Uno de los grandes aciertos de la película es la química entre sus actores principales, André Dussollier y Miou-Miou, quienes interpretan al matrimonio protagonista. El director y guionista destaca las cualidades de ambos para dar vida a estos personajes complejos. "Dussollier es capaz de encarnar a un padre autoritario con un gran sentido del humor y expresividad, mientras que Miou-Miou aporta una apariencia inocente y casi infantil que contrasta con la frialdad con la que puede llegar a actuar su personaje". Esta combinación de talento actoral resulta fundamental para sostener el tono de comedia ácida que define a la producción.

'Mis queridísimos padres'.

La adaptación cinematográfica presentó importantes desafíos, especialmente a la hora de trasladar el ritmo teatral, donde los silencios y las reacciones del público en directo marcan el paso, al lenguaje visual del cine. Además, Patron revela un dato real muy curioso: en la vida real, "la federación del juego en Francia asigna un psicólogo a los ganadores de grandes premios de lotería. Esto se debe a que un cambio de fortuna tan repentino suele desatar conflictos devastadores, mentiras, rupturas familiares e incluso, en casos extremos, crímenes", lo que demuestra que la realidad a menudo supera a la ficción de esta notable comedia.

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