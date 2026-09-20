Tocan 150 millones a sus padres en la lotería y les dan la "miseria" de 100.000 euros a cada hijo

Los afortunados a los que les toca la lotería pueden pasar de la mayor de las alegrías al mayor calvario. Familiares y amigos esperan 'algo' de ti, y a veces eso puede dar lugar a situaciones muy desagradables. Esta es la premisa de Mis queridísimos padres, comedia francesa que llega a las salas de cine españolas este fin de semana.

La película nos presenta a un matrimonio que decide reunir a sus tres hijos adultos para comunicarles que les ha tocado la lotería. La reacción inicial de los descendientes es de absoluto júbilo, asumiendo con alegría que el premio es para toda la familia. Sin embargo, la comedia y el conflicto verdaderamente empiezan cuando los progenitores aclaran de forma tajante que los ganadores son ellos y que el premio no se debe conjugar en plural, "nos ha tocado, a nosotros dos".

'Mis queridísimos padres'.

La tensión va en aumento cuando los hijos acusan a sus padres de egoísmo. En un intento de calmar las aguas y racionalizar la situación, los padres les preguntan qué cantidad de dinero consideraría cada uno como un reparto justo. Tras deliberarlo, los hijos proponen la cifra de 100.000 euros para cada uno de los tres hermanos. Los padres aceptan el trato de inmediato y vuelve la armonía, pero la paz dura poco.

Al poco tiempo, los hijos descubren que el premio total obtenido por sus padres asciende a la espectacular cifra de 150 millones de euros. Lo que unos minutos antes parecía una cantidad generosa y más que suficiente para resolverles la vida, se convierte ante sus ojos en una auténtica miseria en comparación con el montante total. Este descubrimiento desata un monumental enfado y da pie a situaciones disparatadas propias de un enredo clásico.

La dirección de Mis queridísimos padres corre a cargo de Emmanuel Patron, quien debuta detrás de las cámaras con este largometraje. La historia tiene su origen en una obra de teatro que el propio director escribió junto a su hermana. Según ha explicado el realizador en diversas ocasiones, ambos crecieron en el seno de una familia idílica y sin grandes disputas, lo que les llevó a reflexionar sobre qué elemento de la vida real tendría la fuerza suficiente para romper la armonía de un hogar unido. La respuesta inequívoca a la que llegaron fue el dinero.

Para encarnar al matrimonio afortunado, se optó por reunir a dos grandes figuras del cine galo que nunca antes habían compartido pantalla: André Dussollier, un actor con una amplísima y reputada trayectoria en la comedia, y la actriz Miou-Miou, conocida tradicionalmente por sus papeles dramáticos.

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