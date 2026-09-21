Abre el Museo George Lucas, el paraíso de los fans de 'Star Wars'
El Lucas Museum of Narrative Art abre sus puertas, con un espacio de 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas. Pretende ser un atractivo más para los seguidores de la historia del Arte Narrativo en general, pero especialmente para los amantes de Star Wars.
Sin una sola línea recta
El edificio fue diseñado por el arquitecto chino Ma Yansong de la firma MAD Architects, en colaboración con la firma Stantec. Su forma escultórica y sus líneas curvas —diseñadas sin una sola línea recta— buscan transmitir la fluidez y el poder emocional de una escena o un sueño, desdibujando la frontera entre el espacio interior y el exterior.
Vista aérea del Museo George Lucas
El parque y los jardines que rodean el museo han sido concebidos como una extensión natural y narrativa del propio edificio, inspirándose en la topografía de California. Incluye un jardín colgante, un anfiteatro, una pradera y una gran fuente diseñada en forma de cascada.
El diseño es totalmente futurista.
Vanguardia
El exterior del edificio está revestido con más de 1.200 paneles curvos de polímero reforzado con fibra de vidrio, un material seleccionado por su capacidad para crear formas suaves y fluidas. Cada uno de los paneles tiene una forma y ubicación específicas. Ha participado un equipo formado por 150 arquitectos, ingenieros y diseñadores.
Vestíbulo
Toda la instalación sigue el mismo concepto.
Ascensores
Hasta los ascensores son de película.
Desde Gentileschi hasta Kahlo
La colección del museo comprende distintas épocas y autores, desde Artemisia Gentileschi y Norman Rockwell hasta Frida Kahlo, Robert Colescott, Frank Frazetta y Robert Crumb.
Más de 1.300 obras
Repartidos en más de 30 galerías, las exposiciones inaugurales del Museo recorren la historia del arte narrativo a través de más de 1.300 obras de la colección.
Las historias de la humanidad
"El Museo Lucas de Arte Narrativo fue creado para rendir homenaje a las historias de la humanidad y a los artistas que las ilustran. Los artistas de esta colección no solo crearon imágenes, sino que conectaron nuestra imaginación con nuestras emociones ancestrales, creando comunidad a través de creencias comunes. Merecen estar en un museo", sostiene el director de cine.
R2D2
No faltan algunos de los personajes más famosos del universo Star Wars haciendo las delicias de los visitantes.
Arte y naves
El itinerario presta la misma importancia al arte tradicional que a la cultura popular como parte de la historia de la narrativa audiovisual.
Vehículos de la saga
La instalación inaugural de la galería de Cine esta dedicada a Star Wars en Movimiento, centrada en los vehículos de las primeras seis películas de la saga de George Lucas. También se expone vestuario y naves voladoras, como el Landspeeder de Luke en Una nueva esperanza (1977) hasta moto-rueda del General Grievous en La venganza de los Sith (2005).
Elementos de las películas
Los visitantes encontrarán réplicas y maquetas usadas en las seis primeras películas de la saga.
Aparte de los vestíbulos, incluye dos teatros de última generación, talleres y aulas, una tienda y una cafetería.
Entre las obras expuestas hay gran variedad de formatos y materiales, como óleos, esculturas, cómic o ilustraciones, un compendio que pretende resumir la historía de la narrativa visual.
Público de cualquier condición
Durante la presentación, Mellody Hobson, una de las socias de Lucas, aseguró: Mellody Hobson afirmó: "Queríamos un museo diferente a cualquier otro, uno que reúna a personas de todos los ámbitos de la vida bajo el mismo techo. Por eso esta colección alberga tantos tipos diferentes de historias".
Biblioteca
El edificio también alberga una biblioteca para investigadores con acceso gratuito, que alberga una selección de los fondos de la Biblioteca del Rancho Skywalker. Incluye además aproximadamente 3.000 libros de arte donados por el actor, escritor, músico y coleccionista Steve Martin y su esposa, Ann Martin; así como 2.900 volúmenes de la biblioteca personal del escritor y mitólogo Joseph Campbell, autor de El héroe de las mil caras. En la imagen, Ryan Linkof, historiador y escritor estadounidense, comisario de las exposiciones de George Lucas.
Tienda
Por supuesto, no falta una tienda con libros, camisetas, maquetas y todo tipo de pequeños tesoros para los seguidores de Lucas.
Los Ángeles
Este museo es ya un atractivo más de Los Ángeles.
Museo George Lucas
Cine
Cuenta con un cine con tecnología de última generación para proyecciones.