Abre el Museo George Lucas, el paraíso de los fans de 'Star Wars'

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Biblioteca

El edificio también alberga una biblioteca para investigadores con acceso gratuito, que alberga una selección de los fondos de la Biblioteca del Rancho Skywalker. Incluye además aproximadamente 3.000 libros de arte donados por el actor, escritor, músico y coleccionista Steve Martin y su esposa, Ann Martin; así como 2.900 volúmenes de la biblioteca personal del escritor y mitólogo Joseph Campbell, autor de El héroe de las mil caras. En la imagen, Ryan Linkof, historiador y escritor estadounidense, comisario de las exposiciones de George Lucas.