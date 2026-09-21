Brad Pitt se presenta antes de tiempo en Sebastián y da la vuelta al ruedo en medio de la locura

Coja su móvil, entre en la galería de fotos y revise. Lo mismo le aparece una foto con Brad Pitt y no lo sabía. Este domingo la estrella de Hollywood ha llegado al Festival de San Sebastián para presentar su última película, En el corazón de la bestia. Eso sí, lo ha hecho antes de tiempo y dando una auténtica lección de por qué es una gran estrella.

La rueda de prensa y presentación de la película está prevista para el miércoles 23, pero ayer domingo toda la prensa acreditada en el Festival de San Sebastián nos despertábamos con un correo del certamen corto y preciso: "Brad Pitt llegará al Hotel María Cristina a las 12:15". Cada día por la noche el festival nos manda a la prensa la agenda del día siguiente indicando las llegadas de directores y actores y los horarios de las ruedas de prensa. Pero un cambio de última hora ha revolucionado todo.

Brad Pitt bolígrafo en mano tras firmar cientos de autógrafos.

La noticia no ha tardado en propagarse por toda la ciudad y desde bien temprano cientos de donostiarras cogían sitio en las vallas que rodean la entrada del Hotel María Cristina. El actor ha llegado con un retraso de una hora, pero todos los que estaban esperando bajo un sol de justicia han obtenido su recompensa. Una vez más se ha materializado eso de que cuanto mayor es la estrella, más grande es en todos los sentidos.

Brad Pitt atendiendo a sus fans en San Sebastián.

Brad Pitt se ha bajado del coche entre gritos y flashes vistiendo pantalones grises, polo morado, chaqueta de ante azul, deportivas amarillas, gafas de sol y una gorra puesta del revés azul oscura. Tú haces esa combinación y quedas como un mamarracho, pero el actor a sus 62 años está hecho de otra pasta. Al bajar del coche ha saludado al director del festival, José Luis Rebordinos, y ha posado para los fotógrafos. Lo habitual es que se dé la vuelta, salude luciendo una sonrisa y entre al hotel. Pero Brad Pitt es de esas grandes estrellas que saben que esto es una industria y ellos son parte del engranaje.

Brad Pitt atendiendo a sus fans en San Sebastián.

Brad Pitt ha dado la vuelta al ruedo, es decir, ha recorrido toda la valla sin dejarse ni un solo centímetro de todo el perímetro, que era bastante grande, saludando a todos los fans que gritaban su nombre. Se ha hecho selfis, ha firmado autógrafos, ha sonreído y, sobre todo, ha hecho feliz a mucha gente que no daba crédito a lo que estaba presenciando. Media hora, treinta minutazos, ha estado atendiendo a los fans antes de entrar al hotel, no sin antes volverse por última vez tras subir las escaleras para saludar de nuevo sonriendo.

Curiosamente en la edición de 2025 de Festival de San Sebastián la que estuvo presente fue su expareja y madre de sus hijos, Angelina Jolie. Sin embargo, Angelina no llegó a estar ni un día en la ciudad española. Eso sí, demostró también su cercanía.

Por ahora no ha trascendido a qué va a dedicar estos tres días hasta la presentación de la película. Lo que sí sabemos, porque lo pudimos ver en directo, es que ha llegado con su pareja actual, la empresaria de origen español Inés de Ramón. Mientras todas las miradas se centraban en Brad Pitt, Inés de Ramón se bajaba del coche discretamente con una gorra militar y gafas de sol y entraba directamente al hotel.

Brad Pitt atendiendo a sus fans en San Sebastián.

Cuánto tienen que aprender esos actores jóvenes con millones de seguidores en las redes sociales que solo posan si hay una marca que paga de por medio. Grande Brad.