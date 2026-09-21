Resident Evil vuelve al cine con un nuevo reinicio y, esta vez, parece que Capcom ha encontrado a alguien dispuesto a tomarse en serio el videojuego sin convertirlo en una película solemne. Zack Cregger, director de Barbarian y Weapons, mete al espectador en una Raccoon City convertida en pesadilla siguiendo a un protagonista tan torpe como desesperado.

Hay gore, monstruos, sustos y bastante mala leche, pero también mucho humor negro y una puesta en escena que juega constantemente con el lenguaje de los videojuegos. Cregger recupera además el espíritu de Sam Raimi, el cine de terror gamberro y hasta cierta comedia física a lo Buster Keaton, y convierte a su protaoista en una suerte de antihéroe a lo Jo, qué noche, la famosa comedia de Martin Scorsese.

¿Es por fin la película de Resident Evil que los videojuegos estaban esperando? En el vídeo analizamos qué hace diferente a este nuevo intento y por qué puede ser el principio de una nueva etapa para la saga.