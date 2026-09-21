Menú
ESTRENOS EN CINE

Crítica de la película 'Resident Evil' (2026), una sorpresa que duplica la taquilla esperada

El director de 'Barbarian' asume el rumbo de la saga de Capcom con una adaptación cargada de violencia extrema y comedia ácida.

Resident Evil vuelve al cine con un nuevo reinicio y, esta vez, parece que Capcom ha encontrado a alguien dispuesto a tomarse en serio el videojuego sin convertirlo en una película solemne. Zack Cregger, director de Barbarian y Weapons, mete al espectador en una Raccoon City convertida en pesadilla siguiendo a un protagonista tan torpe como desesperado.

Relacionado

Hay gore, monstruos, sustos y bastante mala leche, pero también mucho humor negro y una puesta en escena que juega constantemente con el lenguaje de los videojuegos. Cregger recupera además el espíritu de Sam Raimi, el cine de terror gamberro y hasta cierta comedia física a lo Buster Keaton, y convierte a su protaoista en una suerte de antihéroe a lo Jo, qué noche, la famosa comedia de Martin Scorsese.

¿Es por fin la película de Resident Evil que los videojuegos estaban esperando? En el vídeo analizamos qué hace diferente a este nuevo intento y por qué puede ser el principio de una nueva etapa para la saga.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

Temas

Servicios

  • Oro Libertad
  • Inversión
  • Securitas