Jesús Bonilla estalla contra Manu Sánchez: "Un payaso que vomita la mierda que le suministran"

No es la primera vez que Jesús Bonilla utiliza las redes sociales para posicionarse políticamente, pero a la contra de la mayoría del cine español. El que fuera Santi en la serie Los Serrano ha manifestado repetidamente su desacuerdo con Pedro Sánchez y ha llegado a retirarse de la vida pública, asegurando que no piensa volver a ponerse ante las cámaras.

La situación en Ceuta no iba a ser menos, y Bonilla ha aprovechado un vídeo en redes sociales de uno de los bastiones mediáticos del Gobierno, el cómico Manu Sánchez, que actualmente presenta El Perro Andaluz en RTE, para arremeter duramente contra el presentador.

"Este payaso me entrevistó hace años en Canal Sur y ya descubrí que era un simple buey que supuestamente hacía gracia vomitando la mierda que le suministraban", escribió Bonilla a modo de comentario a un vídeo en el que Sánchez arremetía a su vez contra Iker Jiménez y el sesgo informativo de su programa Cuarto Milenio.

ESTE PAYASO ME ENTREVISTÓ HACE AÑOS EN CANAL SUR Y YA DESCUBRÍ QUE ERA UN SIMPLE BUFON QUÉ SUPUESTAMENTE HACÍA GRACIA VOMITANDO LA MIERDA QUE LE SUMINISTRABAN. https://t.co/swQwmJstCy — Jesús Bonilla (@JessBon09347308) September 20, 2026

Un espacio —dijo Sánchez en El Perro Andaluz— "de sucesos paranormales, de decir que el fascismo no existe y lo que ocurren los ovni, los complots y los espíritus". El andaluz se ha convertido en uno de los principales defensores del Ejecutivo a través de su fichaje en el Ente Público. Al igual que David Broncano, ambos se ocupan de publicitar las acciones de Sánchez contra el fascismo en su vertiente cómica.

Bonilla disminuyó progresivamente su presencia ante las cámaras tras el monumental éxito de la serie Los Serrano. Un problema de salud y otros de índole económico influyeron en la decisión de alejarse de la fama, extremo que nunca le agradó especialmente. Tras algunos trabajos episódicos, su ausencia ha llamado la atención en las últimas reuniones del equipo de la famosa serie que antaño comandó junto a Antonio Resines.



