Lucas se paga su museo de 1.000 millones para defender el arte popular contra la cultura subvencionada

La apertura del museo que George Lucas ha dedicado a las Artes Narrativas es la cita cultural más destacada del mundo del cine, con permiso del festival de San Sebastián, de este fin de semana.

Con un espectacular edificio que parece una nave espacial, el Lucas Museum of Narrative Art abre este martes sus puertas, con un espacio de 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, todo un paraíso donde se podrá recorrer la historia del Arte Narrativo en general, desde las pinturas rupestres a, por supuesto, la saga Star Wars.

Un enorme evento donde lo más granado de Hollywood, con realizadores de varias generaciones que abarcan diferentes disciplinas técnicas y artíticas del mundo del cine, el cómic, la pintura o la música, se dieron cita con Lucas, en muchos casos un viejo amigo y colaborador, aparte de una de las figuras fundamentales de ese Hollywood moderno que, en todo caso, ya va camino de desaparecer.

The greatest picture in Cinema history? 📸 From left to right:

• Robert De Niro

• Tyler Perry

• Matthew Robbins

• Caleb Deschanel

• Frank Miller

• Nathan Fielder

• Steven Spielberg

• D. B. Weiss

• Bryce Dallas Howard

• Ron Howard

• Spike Lee

• Jon Favreau

•… pic.twitter.com/RXgMhQzK2g — EvanAC (@EvanAboutCinema) September 20, 2026

Christopher Nolan and George Lucas attend the Lucas Museum of Narrative Art Opening Night at Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, California. More #GettyVideo 🎥 https://t.co/LcDdNmtWjx pic.twitter.com/NlWVIeY2TU — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) September 20, 2026

La exposición dedicada a las historias galácticas imaginadas por Lucas será sin duda uno de los puntos principales de atracción para los fans del cineasta, pero el museo es mucho más que el trabajo de Lucas en el cine.

Se pueden contemplar obras de Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, Banksy, Charles Schulz, Robert Capa o Takashi Murakami, o consultar los libros de su preciosa biblioteca de investigación. c

El museo es fundamentalmente un proyecto privado y filantrópico de George Lucas y su esposa, Mellody Hobson. La cifra que se maneja para el proyecto ronda los 1.000 millones de dólares, y el propio museo afirma que no se ha financiado con dinero público.

A star studded evening in Los Angeles at the opening of the Lucas Museum of Narrative Art. Film, art and storytelling collide at the 300,000 square foot campus founded by filmmaker George Lucas and businesswoman Mellody Hobson. Learn more here: https://t.co/4dkXVTqW6h pic.twitter.com/T1HSuYLsfd — TCM (@tcm) September 20, 2026

El museo está, eso sí, en Exposition Park, que es un terreno público. Lucas consiguió que Los Ángeles le cediera el emplazamiento mediante un acuerdo de arrendamiento a largo plazo. Eso significa que el suelo y el entorno son públicos, pero la construcción y financiación del museo son privadas.

Durante la inauguración este fin de semana, Lucas pronunció una frase aparentemente discreta pero vitriólica contra todos aquellos que patrocinan el arte: "No se puede decir "esto es arte y esto no es arte". El arte está en los ojos de quien lo contempla". Es decir, si algo provoca una emoción en quien lo contempla, eso es arte, no lo que deciden las autoridades públicas.

Frente a la política, mitológía. Tal y comor reza la documentacion del museo, "las historias son mitología y, cuando se ilustran, ayudan al ser humano a comprender los misterios de la vida». Es una de las ideas fundacionales del museo: entender la ilustración y la narración visual como una forma universal de transmitir mitos, experiencias y valores