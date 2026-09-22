La insólita amistad de Chiquito y Mario Conde: "Cuando intervienen Banesto fue el primero que vino a verme"

Te das cuen de que eres un fistro pecador. En los años 90, ¿quién no hablaba así en España? De hecho, ¿quién no sigue usando expresiones como "hasta luego, Lucas, por la gloria de mi madre"? Así terminó Antonio de la Torre su discurso tras recoger el Goya a Mejor Actor por El reino en 2019. Y salía del escenario con uno de los andares más reconocibles, sí, los de Chiquito de la Calzada.

De Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada, ya conocíamos cosas sorprendentes de su biografía como que fue un cantaor flamenco malagueño que actuaba con su grupo por la Costa del Sol. Un grupo con el que estuvo incluso dos años viviendo en Japón. Lo que desconocíamos era cómo un cantaor flamenco que contaba los peores chistes del mundo, pero que con todo lo que usaba para contarlos no podías parar de reír —también había muchos a los que no les gustaba nada, no había término medio— saltó de los tablaos malagueños al programa de Antena 3 Genio y Figura, del que salieron otros humoristas como Paz Padilla.

Chiquito de la Calzada.

El documental El otro Chiquito, presentado en el Festival de Cine de San Sebastián y que se estrenará en Movistar Plus el 1 de octubre, nos descubre una historia bastante desconocida, la profunda amistad entre Chiquito de la Calzada y Mario Conde. "Se adoraban mutuamente, es que da para un documental aparte", nos cuenta Diego San José a esCine durante la presentación en San Sebastián junto a los otros dos creadores del documental, Juan Zavala y Javier Morales.

Paz Padilla en 'El otro Chiquito'.

El por entonces banquero descubrió a Chiquito de la Calzada en Estepona durante una actuación. Conde, un "enamorado del flamenco", quedó prendado de Chiquito, no por su arte cantando sino por cómo amenizaba entre canción y canción. Y ahí empezó una sólida amistad: "Cuando intervienen Banesto, el primero que vino a verme fue Chiquito", cuenta en el documental el propio Mario Conde. El exbanquero revela que "me maravillaba sentarlo en la mesa y que nos contara cuando se fue a Japón; mi padre me dijo: 'Este hombre es una experiencia de vida tremenda, síguela'".

Chiquito contra Pepe Navarro en los tribunales

El hilo conductor del documental se centra en la demanda judicial que el humorista interpuso contra Telecinco y Pepe Navarro por el plagio de su marca personal. El presentador creó en Esta Noche Cruzamos el Mississippi a Lucas Grijander, encarnado por un jovencísimo Florentino Fernández que debutó en la TV con 22 años.

Lejos de limitarse a la comedia, la película plantea un análisis riguroso de las tensiones comerciales en el sector audiovisual de los años noventa, recién llegadas las TV privadas, utilizando a los entrevistados como testigos de una causa judicial ficticia.

Pepe Navarro en 'El otro Chiquito'.

Desde amigos de Chiquito como Paz Padilla, Ramón García o Juan y Medio a periodistas especializados en TV y expertos sobre derechos de propiedad intelectual. "Chiquito de la Calzada se sintió robado", cuenta Paz Padilla, ya que el personaje de Grijander, junto a Crispín Klander, iban mucho más allá y comercializaban productos. Para los que no se acuerden del caso no desvelaremos cómo terminó el juicio.

Independientemente de hacia dónde vaya nuestra simpatía entre los dos bandos litigantes, el documental nos hace reflexionar sobre hasta qué punto puede uno inspirarse en otro tomando elementos y "evolucionándolos" como propios.

El propio Diego San José muestra su preocupación por la IA y pone como ejemplo una de sus películas más exitosas: "Cualquiera con la IA puede hacer en 10 minutos una nueva versión de Ocho apellidos vascos". El documental pone sobre la mesa todos los elementos, incluyendo los propios testimonios de Pepe Navarro y Florentino Fernández, y deja que sea el espectador el que juzgue. Por la gloria de mi madre que yo lo tengo claro.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.