Tiempo de victoria (Pressure en su título original) que acaba de estrenarse en cines españoles, es una película bélica que tiene la curiosa ocurrencia de contar el desembarco de Normandía sin apenas enseñar el desembarco de Normandía. Y no es un defecto: aquí las bombas dejan paso a los mapas, los partes meteorológicos y una discusión que podía decidir el destino de miles de hombres.

La película se sitúa en las horas previas al Día D y coloca en el centro a Andrew Scott, que interpreta al meteorólogo James Stagg, el hombre encargado de decirle a Eisenhower si el tiempo permitirá lanzar la invasión. Una misión que parece poco cinematográfica hasta que uno recuerda que equivocarse con la previsión podía significar enviar a miles de soldados directamente al desastre.

Brendan Fraser, como Eisenhower, aporta el carisma y la autoridad del comandante que tiene que tomar la decisión. Frente a él, Scott compone a un Stagg brillante, seco y con unas habilidades sociales bastante mejorables. El choque entre ambos es el verdadero motor de la película.

¿Funciona esa apuesta? ¿Hasta qué punto la película consigue convertir una conversación sobre meteorología en un auténtico thriller? ¿Y qué papel juega realmente Eisenhower en esta historia? Lo contamos con mucho más detalle en el vídeo que acompaña esta crítica, donde entramos en la película, sus personajes, sus aciertos y también en algunos de los episodios históricos que merece la pena conocer antes de verla.

La comparación con Marea Roja, de Tony Scott, resulta inevitable: dos hombres encerrados en un espacio limitado, enfrentados por una decisión de consecuencias gigantescas. Sólo que aquí, en lugar de discutir sobre misiles nucleares, discuten sobre nubes, viento y presión atmosférica. Y la película consigue demostrar que para fabricar suspense no siempre hace falta hacer explotar algo.

También tiene mérito que Tiempo de victoria consiga ocultar bastante bien su origen teatral. Sus 90 minutos juegan a su favor y la puesta en escena evita que los diálogos terminen convirtiéndose en una reunión de señores muy serios mirando mapas. Además, recupera episodios menos conocidos de aquella operación, como la Operación Tigre, el ensayo del Día D que acabó en tragedia y que ayuda a entender la presión que soportaban los responsables aliados.

No es Salvar al soldado Ryan, ni pretende serlo. Su guerra está en otro sitio: en los despachos, en las discusiones y en el miedo a tomar una decisión equivocada cuando no existe una segunda oportunidad.