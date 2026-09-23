El querido actor de Hollywood al que le quedan cinco años de vida

Juanma González repasa en esRadio y Libertad Digital algunas de las noticias que están moviendo estos días el mundo del cine y las series. Y empezamos, cómo no, por James Bond. Gary Oldman ha soltado una pista bastante jugosa: su compañero en Slow Horses, Jack Lowden, estaría entre los candidatos que aspiran a convertirse en el nuevo 007 después de Daniel Craig. En la carrera también aparecen nombres como Callum Turner y Jacob Elordi, mientras Amazon MGM prepara su desembarco definitivo en la franquicia.

Mucho más triste es la noticia relacionada con Bruce Campbell, el mítico Ash de Evil Dead. El actor ha contado que sufre un cáncer incurable y que los médicos le han dado un pronóstico de unos cinco años. Campbell ya había cerrado la puerta a volver a ponerse en la piel de Ash, pero mantiene una actitud bastante combativa y asegura que piensa aprovechar todo lo que pueda el tiempo que le queda.

Y si hablamos de regresos, toca sacar del armario la nostalgia de los noventa. Brendan Fraser volverá a ser Rick O'Connell en La Momia 4, prevista para Halloween de 2027. La intención es recuperar el espíritu aventurero de las películas de Stephen Sommers, aunque esta vez Sommers no dirigirá. El relevo lo toma Radio Silence, responsables de las últimas películas de Scream y de Noche de bodas.

También hay novedades para los aficionados al terror, aunque esta vez en forma de videojuego. Halloween prepara una adaptación multijugador de la mano de Boss Team Games. Podremos controlar a Michael Myers y recorrer un Haddonfield de mundo abierto o, si tenemos menos ganas de morir, intentar escapar de él como uno de los supervivientes. Todo ello con la música de John Carpenter de fondo, que siempre ayuda a que las cosas parezcan bastante peor.

En televisión, por fin llega el desenlace de una de las grandes guerras judiciales de los últimos años. AMC ha cerrado un acuerdo de 120 millones de dólares relacionado con las reclamaciones por los beneficios de The Walking Dead, en un conflicto que ha enfrentado durante años a la cadena con figuras como Gale Anne Hurd y Robert Kirkman. Un capítulo que se suma a la conocida batalla legal de Frank Darabont contra AMC.

Y terminamos con una de esas cancelaciones que dejan cara de desconcierto. Spider-Man Noir, la serie que iba a protagonizar Nicolas Cage, ha sido descartada por Prime Video. Cage iba a interpretar una versión mucho más oscura y detectivesca del personaje, prácticamente un Spider-Man pasado por el cine negro. La idea tenía su punto, pero finalmente se queda en el limbo de los proyectos que parecían interesantes… hasta que alguien decidió que no.