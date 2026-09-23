Infidelidad y la guerra de Ucrania: la cinta que el aparato de represalias "despiadado" de Putin prohíbe

Una mujer le es infiel a su marido. Esto es un drama en cualquier pareja, pero en la Rusia inmersa en la invasión de Ucrania puede tomar otro cariz. ¿Qué ocurre si el esposo engañado es un empresario que recibe el encargo del Ayuntamiento de elaborar una lista secreta con los nombres de los hombres de la ciudad que tienen que ser alistados para ir a la guerra?

El director ruso Andrei Zvyagintsev es uno de los que mejor sabe retratar las miserias y corrupciones de su país, algo que le ha costado el exilio. Tras triunfar en Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado, ha presentado en el Festival de San Sebastián su última película, Minotauro. El director nos cuenta en una entrevista para esCine cómo "estaba buscando en el cine francés un clásico que poder adaptar a los tiempos modernos" y entonces se topó con La mujer infiel (La femme infidèle), que el cineasta Claude Chabrol rodó en 1969. Película que tuvo en 2002 una adaptación en Hollywood con Richard Gere y Diane Lane, Infiel.

Zvyagintsev nos explica además durante su visita en San Sebastián que "entonces estalló la guerra" y Rusia invadió Ucrania. El director de títulos como Leviatán o Sin amor decidió introducirlo en la trama. De esta forma, nos sitúa en una ciudad rusa cercana a la frontera con Georgia a donde huyen a diario cientos de rusos que no quieren ser llamados a filas de forma obligatoria.

El alcalde recibe una orden clara del Kremlin, el número de hombres que su ciudad debe aportar a la guerra. En su despacho reúne a los principales empresarios de la ciudad que dan empleo a la mayoría de los vecinos: "debéis elaborar un listado con los hombres que son prescindibles en vuestras plantillas para que los recluten". Por supuesto, todo en secreto. ¿Aprovechará esta "oportunidad" el marido engañado?

Exilio y censura

El director ruso estuvo a punto de morir en la pandemia del covid-19. Pasó 40 días en coma inducido en un hospital de Alemania y casi un año en rehabilitación para poder volver a andar. De cerca, aún se le ven las secuelas. Desde entonces no volvió a su país, donde estaba en el punto de mira de Putin.

Andrey Zvyagintsev.

¿Ve viable su regreso a Rusia mientras siga Putin? No tarda ni medio segundo en contestar, "No, no sería posible, ahora el aparato de represalias funciona de forma tan totalitaria y despiadada que eso sería imposible". Además, subraya que "esta película está bloqueada, en Rusia nadie la ha visto salvo los periodistas acreditados en Cannes". El motivo es porque "es una historia real, no es una invención, estamos contando cómo fue la movilización para la guerra".

Pincha en el audio para escuchar el fragmento de la entrevista que próximamente podrás escuchar íntegra en esCine. El estreno de Minotauro está previsto en España para enero de 2027 de la mano de Elástica Films.