El actor John Cleese, exmiembro de los Monty Python, ha sido una de las celebridades británicas más analíticas sobre los efectos sociales del islamismo en Reino Unido. En redes sociales, Cleese ha mostrado su activismo contra la mutilación genital, la lapidación y ha considerado que ciertas costumbres violentan las ideas de convivencia occidental.

Este proceder ha ganado al cómico de 86 años la fama de islamófobo, que Cleese rechaza tratando de subrayar su postura crítica, que en el pasado —y en películas como La vida de Brian— también aplicó al cristianismo sin mayores consecuencias. Cleese reivindica el derecho a criticar una religión si algún aspecto le resulta absurdo o sectario.

No obstante, las polémicas de Cleese con la cuestión han ido en aumento y ahora radicales islamistas quieren boicotear las actuaciones del cómico de Un pez llamado Wanda y El sentido de la vida. Así lo han pedido a través de un vídeo difundido por redes sociales que pone en la diana figurada a Cleese y que, de momento, no ha cumplido su objetivo.

John Cleese really is a national treasure but he has committed the cardinal sin of being honest about Islam. So now they come for him. pic.twitter.com/rZMO7m83xO — David Vance (@DavidVance) September 19, 2026

Cleese se encuentra actualmente en una gira británica, John Cleese and the Holy Grail, en la que se proyecta su célebre comedia Los caballeros de la mesa cuadrada y después mantiene un coloquio con el público. La gira pasó por Birmingham el 20 de septiembre de 2026, donde un colectivo musulmán llamado Deenified publicó un vídeo pidiendo que se cancelara su espectáculo.

La iniciativa no tuvo éxito y el acto se celebró, pero la campaña continúa y el intento de cancelación de Cleese sigue en marcha, tal y como él mismo ha dado buena cuenta en la red social X. El cómico, no obstante, no tiene intención de aflojar el contenido crítico, arremetiendo también contra la BBC británica por ejercer la "ingeniería social" por encima de hacer "buenos programas".

The show in Brum passed off without incident My thanks to all who posted support. I think that may have changed some minds A British publisher had asked me to write a book on Islamic humour However, they want a first draft by tomorrow I told them I could do that — John Cleese (@JohnCleese) September 21, 2026

Emplaza, por ello, a políticos como Rupert Lowe, figura política a la que ha apoyado pero de la que se ha desvinculado, a que asimilen que "la crítica de una religión es parte de la tradición cultural británica", calificándose como "islamoescéptico" en lugar de "islamófobo".

La campaña contra Cleese no comenzó en Birmingham sino mucho antes, por significarse de manera crítica en sus comentarios en redes sociales. La web 5Pillars, referida a los cinco pilares del islam, publicó directamente un artículo titulado Why the Islamophobic comedian John Cleese should be de-platformed, exigiendo a instituciones culturales que no le proporcionen plataformas.

Cleese, una de las principales mentes tras Monty Python, autores de La vida de Brian y causante por tanto de algunas de las mayores protestas religiosas por el estreno de un filme de humor sobre el cristianismo, sigue haciendo de las suyas defendiendo su derecho a burlarse o criticar la religión frente a la censura y la cancelación.