George Lucas destapa la gran mentira de Disney con Star Wars y confirma su traición

El legendario George Lucas acaba de abrir su Museo de Arte Narrativo en Los Ángeles. Una gran iniciativa autofinanciada que reunió a algunos compañeros de generación del creador de La Guerra de las Galaxias y, en definitiva, la franquicia Star Wars que la Walt Disney Company adquirió en octubre de 2012 por 4.050 millones de dólares para añadirla a su gran activo de propiedades.

Una vez culminada la adquisición se hizo público que el estudio continuaría la saga con nuevas películas. Lucas, que dedicó su vida a la saga y tenía planes detallados para una nueva trilogía, dio por hecho que formaría parte de la iniciativa de una manera u otra. Pero pronto se vería traicionado y anunció su retiro.

En una entrevista con CBS Sunday Morning con Norah O'Donnell, con ocasión de la apertura del museo, ha confirmado este secreto a voces: el estudio tenía otros planes a la hora de explotar la franquicia, tal y como se desmontó a posteriori. Lucas, que había dirigido los Episodios I, II y III años antes, sabía cómo continuar la historia de los Skywalker en tres películas que narrarían los acontecimientos posteriores a la caída del Imperio. Pero el estudio desarmó el canon del autor y la multitud de productos generados hasta entonces para iniciar su propia línea.

Lucas reveló que tenía pensado dirigirlas o al menos ocupar un lugar destacado en su producción. Pero la franquicia cayó en manos de J. J. Abrams en una entrega extremadamente taquillera, El despertar de la Fuerza, que no obstante perdió gran parte de su atractivo hasta acabar por desfallecer. Ninguna de ellas gustó al autor, que aseguró en su momento que no había "nada nuevo" en ellas.

"Bueno, tengo 82 años, así que hay un límite… Cuando hice esto [el museo], decidí retirarme de la producción de películas, lo cual fue una decisión importante porque aún me quedaban tres películas de Star Wars por hacer. Pero me di cuenta de que se me acababa el tiempo; realmente quería crear este museo y había dedicado mucho tiempo a desarrollar tecnología digital para la industria cinematográfica"

Se trata de una confirmación inserta en unas declaraciones con motivo de la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo, y que confirman que efectivamente tenía pensado dirigir tres películas más relacionadas a la franquicia después de La venganza de los Sith muy distintas de lo que finalmente Disney entregó.

Con su creador fuera de la jugada y con Disney al frente, la franquicia de Star Wars estrenó tres películas más, las cuales fueron destrozadas por los seguidores más acérrimos de Lucas, quien por otra parte ya enfrentó no pocas críticas por su trilogía de precuelas. El último filme, The Mandalorian and Grogu, se estrenó este verano con una de las recaudaciones más bajas de la franquicia.

Los comentarios de George Lucas surgen tan solo días después de que inaugurara el Museo Lucas de Arte Narrativo, el cual alberga una colección valorada en 1.500 millones de dólares compuesta por alrededor de 1.200 piezas que el creador de Star Wars fue acumulando a lo largo de su carrera. Esto incluye pinturas, fotografías, esculturas, accesorios originales, disfraces y vehículos de la popular saga. El inmueble —con una superficie total de 300.000 pies cuadrados— cuenta con 35 galerías.