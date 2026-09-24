"El humor es un arma de construcción que sirve para unir a la gente", así empieza José Mota su entrevista con esCine en el Festival de San Sebastián durante la presentación de Arriba Tutto, película que supone su debut en la dirección cinematográfica. La película ha sido comparada con La vida es bella de Roberto Benigni, con Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore o Viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. Y de todas ellas es cierto que tiene elementos.

Karra Elejalde es uno de los actores protagonistas junto al propio José Mota, que también escribe el guion y produce Arriba Tutto. El actor vasco, que se caracteriza por ser uno de los que más libremente se expresa en cada entrevista, añadía a lo dicho por Mota sobre el humor que "hay una frase que dice eso de que las penas con pan son menos, el humor ayuda a sobrellevar momentos".

No obstante, aclara que pudiera "parecer que el humor es ese placebo, esa cosa que va a contribuir a mitigar un poquito todo aquello que hay chungo, y yo quiero ir más allá, el humor es altamente subversivo, con el humor se pueden cambiar cosas, con el humor se pueden tumbar gobiernos". En este sentido advierte a "los señores de la guerra" que "quizás podamos con el ruido de las carcajadas tapar el ruido de las bombas".

Por su parte, la actriz Olivia Molina comparte su profunda conexión emocional con el proyecto desde el primer momento en que leyó el guion. Molina relata que la historia le pareció "una propuesta hermosa y necesaria, llena de sensibilidad y con una gran responsabilidad hacia el público", especialmente hacia "las nuevas generaciones que necesitan mensajes de esperanza".

La película nos sitúa inicialmente en 1905 donde un cómico ambulante (Karra Elejalde) educa a su hijo de 7 años a través de los ojos de la magia y el humor, el humorismo. Tras la desaparición del padre, aquel niño rebosante de ilusión se ha convertido en un hombre amargado consumido por el rencor (José Mota). Sin embargo, en plena Guerra Civil un inesperado reencuentro con su amor platónico de niñez (Olivia Molina) le ayudará a recuperar la mágica visión del mundo que le inculcó su padre.

Este proyecto es sumamente personal para el director manchego que la ha ambientado en su querida comarca de La Mancha, concretamente en los Campos de Montiel. La película nace de una inspiración muy íntima y nostálgica guiada por su propia infancia. Mota utiliza la comedia como una herramienta de escape y reconciliación social frente a un panorama actual marcado por la crispación, la polarización y el enfrentamiento político.

Karra Elejalde nos cuenta cómo fue su primera reunión con Mota en un hotel. "La primera pregunta que le dije a Mota, a calzón quitado, es… ¿este guion cómo lo vas a hacer? O sea, ¿esto es más de lo mismo que he visto en ti?". La respuesta del cómico terminó por convencer al actor vasco que se involucró con toda su energía.

Mota lo confirma: "Karra tiene una humanidad enorme, no le ves los ojos que tiene. Llegaba harto al rodaje por el calor que hacía. 'Me cago en la mar, José, una botella de agua, coño, qué tal, qué no sé qué'… Y yo le decía, dame un abrazo, Karra". La contestación del actor vasco era "joder, José, déjame que me desahogue, hostias, y luego me abrazas" rememoran entre risas en los micrófonos de esRadio. Genio en estado puro.

"Mi personaje consigue sembrar una semilla de fantasía en un niño, una enseñanza basada en el humor que perdurará durante décadas en su interior", explica Karra. El actor destaca que el papel no es un logro de carácter individual, sino el resultado de un trabajo en equipo coordinado por la pasión contagiosa de José Mota. Además, el filme establece una hermosa metáfora donde el protagonista devuelve una flor a quien le dispara, transformando el odio en amor y encarnando la esencia misma de la filosofía quijotesca de la vida.

Su proceso de selección fue tan conmovedor que el propio José Mota confiesa haber llorado al ver su prueba de selección, convencido de que ella era la única capaz de transmitir el amor y la ternura que requería el personaje. La actriz destaca que la película funciona como un bálsamo para el alma en un momento histórico especialmente convulso y difícil para todos.

Sobre las continuas comparaciones con el clásico La vida es bella, Molina aclara que mientras que en la obra de Roberto Benigni un padre inventa una fantasía para ocultar el horror del holocausto a su hijo, en Arriba Tutto se plantea un camino inverso: es el niño que fuimos el que, a través de la memoria de la fantasía y el humor, tiene el poder de rescatar al adulto de su propio infierno personal.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa. Arriba Tutto llegará a los cines de toda España el próximo 9 de octubre.