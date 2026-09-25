El cine de terror deja las salas y se instala en el Museo de la Academia de Hollywood con The Horror Show, una exhibición inmersiva que recorre más de cien años de historia y explora las razones detrás de la fascinación por este género.

Bajo la pregunta: "¿Por qué las películas de terror son tan importantes para tanta gente?", la muestra, que abrirá al público este sábado, ofrece acceso a 364 objetos de utilería, vestuario y materiales de producción originales —que en conjunto representan 167 títulos—, además de instalaciones interactivas distribuidas en seis 'cámaras' temáticas.

"El terror nos invita a tener una reacción emocional. Y creo que hay emociones que queremos, que necesitamos experimentar, como el miedo, pero en un espacio seguro", dice en entrevista con EFE Jessica Niebel, conservadora en el museo.

El recorrido comienza con un paisaje sonoro que sumerge al visitante en el ambiente terrorífico, como antesala a 'El Pasillo', un corredor largo, como salido de la gran pantalla, que conduce a las seis galerías o 'cámaras' temáticas donde aguardan algunos de los objetos y personajes más emblemáticos del terror.

La muestra está diseñada para que el visitante sienta que atraviesa cada escenario: en la sala de Psicológico, un psiquiátrico exhibe la chaqueta que Jack Nicholson usó para interpretar a Jack Torrance en The Shining (El resplandor, 1980), y el hacha con la que persigue a su esposa Wendy.

La de Ciencia, por su parte, transporta al visitante a un laboratorio similar al que dio vida a Frankenstein.

La de Slasher, en cambio, permite irrumpir en la casa de un asesino y reúne figuras caracterizadas con el vestuario original de Michael Myers (Halloween, 1978) y Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street [—Pesadilla en Elm Street—], 1984), así como el muñeco de Chucky (Child's Play [—Muñeco diabólico—], 1988) y su novia Tifanny Valentine, además de otras figuras emblemáticas del terror como Pennywise, de It.

El Gótico introduce al mundo de los vampiros con la capa original que Béla Lugosi usó en 1931 para interpretar a Drácula como pieza central, mientras que Religión y Fantasmas completan el recorrido con ambientaciones propias de cada subgénero.

Niebel explica que la exhibición, que tardó dos años en tomar forma, se realizó tras consultar no solamente a expertos y coleccionistas, sino a diferentes comunidades y seguidores del terror.

"Escuché historias increíbles de cómo ciertas películas cambiaron la vida de las personas. Cómo la gente, de repente, se sintió vista y reconocida en la pantalla", dice la curadora, quien considera que el género es, irónicamente, "uno de los más inclusivos".

El termómetro de una época oscura

Desde su perspectiva, 2026 ha sido un gran año para el cine de terror y atribuye parte de su éxito a los turbulentos tiempos por los que atraviesa la humanidad.

"El terror siempre prospera cuando el mundo se pone un poco más oscuro (...). En tiempos de guerra o de cualquier otra situación de la vida real", explica.

"Necesitamos una especie de válvula de escape para confrontar lo que sentimos durante el día, las presiones que sentimos en el día a día; confrontarlas, atravesarlas y después sentir alivio", añade.

La exposición, que estará vigente hasta julio de 2027, también ofrece rincones pensados para los amantes de los "selfies", como la oportunidad de tomarse una foto con la mamá de Norman Bates, de Psycho (Psicosis, 1969), en un macabro cuarto ensangrentado, o posar dentro de un ataúd.