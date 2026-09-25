'La Bola Negra', el retrato barroco de Los Javi sobre la homosexualidad en España

Esta semana llega a los cines la esperada La bola negra, una producción que finalmente llega a las salas rodeada de una impresionante campaña de promoción. La película viene avalada por la firma de Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, creadores de grandes éxitos televisivos y cinematográficos como La llamada, La mesías o Paquita Salas, quienes han vuelto a demostrar su capacidad para convertir en un acontecimiento todo lo que tocan.

El largometraje se presenta avalado por importantes reconocimientos internacionales, como el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, el premio del público en Toronto y un gran recibimiento en el Festival de San Sebastián.

'La bola negra'.

La trama de La bola negra narra las vivencias de tres hombres en tres épocas distintas de la historia de España: 1932, 1937 y 2017. A través de estos periodos, la cinta explora la homosexualidad, las dificultades de la ocultación y las barbaridades a las que se enfrentaban quienes no encajaban en la norma convencional de su tiempo. Más allá de estas historias individuales, la película se presenta como un homenaje a Federico García Lorca, inspirándose en una de sus obras inacabadas que da título a la película y en la novela de Alberto Conejero sobre el encuentro ficticio entre Rafael Rodríguez Rapún, última pareja del poeta, mientras estaba preso, y un joven del bando nacional.

Con una propuesta estética intensa, barroca y de gran envergadura, el filme se extiende hasta las dos horas y cuarenta y cinco minutos, una duración algo excesiva. No obstante, La bola negra tiene un inmenso valor de dirección y guion. Además, la película posee un potente calado emocional que perdura en la memoria del espectador días después de salir del cine, lo que demuestra la fuerza de su narrativa.

'La bola negra'.

El estreno ha generado una enorme expectación en ciudades como Madrid, donde las entradas para el primer fin de semana prácticamente se han agotado. La producción también está en la carrera para representar a España en los premios Oscar, lo que augura un largo recorrido en la temporada de galardones.

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