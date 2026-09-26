Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, están en una nube y no es para menos. Premio en Cannes, la Academia de Cine elige La Bola Negra para representar a España en los Oscar y hace solo unos días fueron premiados en Toronto. Durante la presentación de la película en San Sebastián, intentan mantener los pies en la tierra: "Muchas ganas de que se estrene y la gente pueda verla en cines. Ojalá que la gente pueda sentarse en una butaca de cine y se abstraiga de tanto hype", comenta Ambrossi mientras Calvo da un consejo al público: "Olvidaos de todo y que se estrene ya".

Precisamente los Javis nos comentan que intentan aislarse de los comentarios en redes sociales. Javier Ambrossi asegura que "no tengo redes sociales y recomiendo a todo el mundo que lo haga, el mundo en redes es tan radical… pero la realidad del día a día es más amable". Compara los "exabruptos" que se dicen en las redes sociales como "el que lo dice desde el coche".

'La Bola Negra'.

Dolor y amor

La película tiene escenas muy dramáticas. Desde esCine le preguntamos por una en concreto que pasa en la trama del presente entre los personajes de Lola Dueñas en el papel de madre junto a su hijo encarnado por Carlos González. Una discusión que tiene lugar en una casa en construcción.

Los creadores revelan que la planificación original de este momento se modificó por completo el día anterior al rodaje, decidiendo "colocar las cámaras a gran distancia con teleobjetivos para ofrecer a los intérpretes una libertad absoluta" que aportara la máxima verdad y crudeza a la interpretación.

Lola Dueñas y Carlos González en 'La Bola Negra'.

La escena se resolvió haciendo que los personajes "dieran vueltas físicas alrededor de la vivienda mientras discutían de forma absurda", lo que funcionó como una perfecta metáfora de la incomunicación. Este conflicto familiar simboliza, según los autores, la situación de un país incapaz de ponerse de acuerdo en nada, donde ni siquiera las experiencias comunes o los datos objetivos compartidos por una madre y su hijo logran encontrar un punto de encuentro, cayendo en un bucle sin fin.

Esta falta de entendimiento mutuo desemboca inevitablemente en una violencia sistémica que solo se frena cuando uno de los personajes decide romper el círculo del silencio. Frente a este dolor, la película ofrece un contrapunto de luz a través del personaje interpretado por Penélope Cruz, una cupletista que, en la intimidad de un camerino, brinda un mensaje de esperanza y consuelo al personaje de Guitarricadelafuente, un gay reprimido. Incluso en los momentos más oscuros siempre puede aparecer alguien inesperado que te devuelva la identidad.

Penélope Cruz en 'La Bola Negra'.

"Los que hemos tenido la suerte de tener esa experiencia es el momento más bonito del mundo, cuando alguien te abre una ventana y te dice 'tú eres como yo, tienes hueco en el mundo'", comenta Ambrossi. El director añade que esa persona "puede ser una madre, un amigo, una película, un libro, un referente en la televisión… es la sensación de que no estás solo, porque lidiamos con eso toda nuestra infancia".

Javier Calvo recuerda al respecto una escena de la serie La Veneno, "en un capítulo dicen 'por muy perdida que estés, siempre aparece alguien que te recuerda quién eres'. Creemos creerlo así, que hay gente que te da fuerza por el camino".

Sobre la elección de La Bola Negra por parte de la Academia de Cine para representar a España en los Oscar expresan su profunda emoción por el respaldo de la Academia. Ambrossi explica que sintieron con especial fuerza el anuncio mientras se encontraban promocionando el filme en Estados Unidos. Para el equipo, es un auténtico orgullo que esta historia, profundamente ligada a la cultura española y a la figura del poeta Federico García Lorca, pueda tener un altavoz tan internacional. "Vamos a representar a España bien, ojalá".

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