Juanma González y Dani Palacios reciben en esRadio al director Hugo Stuven, con quien hablan de su última película, El Nido, protagonizada por Michelle Jenner, y aprovechan para recuperar El Bosque, la película de M. Night Shyamalan estrenada en 2004.

La conversación parte de la mala fama que arrastró El Bosque tras su estreno. Muchos espectadores esperaban otra película de terror al estilo de El sexto sentido y se encontraron con algo bastante distinto. Con los años, sin embargo, la película ha ganado defensores y se ha reivindicado como un relato de suspense y drama psicológico en el que el verdadero peligro está mucho más cerca de lo que parece.

Uno de los puntos centrales es el trabajo de Roger Deakins y el uso del color. El amarillo transmite seguridad y protección, mientras que el rojo queda asociado al peligro, la tentación y aquello que está prohibido. Un recurso visual que permite a Shyamalan contar muchas cosas sin necesidad de explicarlas mediante diálogos.

Stuven encuentra además un vínculo claro entre El Bosque y El Nido: las dos películas hablan del miedo, la sobreprotección y la necesidad de proteger a los hijos de un mundo que se considera peligroso. El problema es que intentar mantener a alguien a salvo de la violencia también puede terminar generando violencia. En la película de Shyamalan, esa mentira colectiva construida alrededor de las criaturas del bosque acaba revelando precisamente las contradicciones de sus protagonistas.

También hay tiempo para hablar del peculiar estilo de Shyamalan, su manera pausada de construir las escenas y su confianza en la puesta en escena frente al montaje acelerado. El personaje de Noah, interpretado por Adrien Brody, sirve como ejemplo perfecto de esa idea: el miembro más inocente de la comunidad termina protagonizando el momento más brutal de la película. También se repasa el trabajo de Joaquin Phoenix y Bryce Dallas Howard y la relación entre sus personajes.

Stuven cuenta además algunos secretos del rodaje de El Nido y explica su apuesta por los planos secuencia y una cámara muy planificada. Entre las escenas que comenta está un complejo plano que atraviesa un espejo y que obligó a modificar parte del decorado para conseguir el efecto buscado.

El director adelanta finalmente algunos de sus próximos proyectos, entre ellos una serie documental para Movistar y una nueva película de terror psicológico que prepara junto a Michelle Jenner. Una charla que sirve, en definitiva, para reivindicar El Bosque y hablar de un cine de suspense que confía más en la atmósfera, los personajes y la puesta en escena que en el susto fácil.