Por qué 'La Bola Negra' de Los Javis puede hacer historia en los Oscar con hasta 14 nominaciones

La película La Bola Negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis) podría hacer historia en los Premios Oscar y obtener hasta 14 nominaciones mirando de tú a tú a La Odisea de Christopher Nolan. ¿Esto es entusiasmo desmedido del cine español o existe realmente esta posibilidad? Uno, que suele ser bastante cauto en este sentido, empieza a estar cada vez más seguro de que puede ser así y aquí vamos a explicar el porqué.

El exitoso camino de La Bola Negra comenzó en el prestigioso Festival de Cannes, donde tuvo una recepción extraordinaria por parte de la mayoría de la crítica. El espaldarazo definitivo llegó al alzarse con el premio a la mejor dirección para Los Javis. Este galardón sitúa a los jóvenes creadores en un olimpo reservado a muy pocos, puesto que previamente solo dos directores españoles habían logrado semejante hazaña: Luis Buñuel y Pedro Almodóvar.

Los Javis con el premio en Cannes.

Posteriormente, la Academia de Cine de España terminó de consolidar la posición de la película al seleccionarla para representar a nuestro país en la carrera internacional frente a Los Domingos y El ser querido.

Toronto ve el futuro

Pero uno de los hitos fundamentales se produjo la semana pasada en el Festival de Toronto, donde la película se hizo con el codiciado Premio del Público. Desde 2012, prácticamente todas las películas que han ganado este premio han estado nominadas a mejor película en los Oscar: El lado bueno de las cosas (2012), 12 años de esclavitud (2013), The Imitation Game (2014), La habitación (2015), La La Land (2016), Tres anuncios a las afueras (2017), Green Book (2018), Jojo Rabbit (2019), Nomadland (2020), Belfast (2021), Los Fabelman (2022), American Fiction (2023) y Hamnet (2025). Solo en 2024 no lo estuvo; se trató de La vida de Chuck.

Los Javis en Toronto.

Por eso, en el momento en que La Bola Negra gana en Toronto, disparó definitivamente las alarmas en los medios norteamericanos, que ya se habían fijado previamente. Cabeceras tan influyentes como The Hollywood Reporter o Variety (pronostica 11) ya sitúan a la producción española con un gran número de opciones reales, llegando en algunos casos hasta las 14 candidaturas.

Para poner todo en contexto, recordemos que el máximo de nominaciones que ha recibido una película española en los Oscar es de 2 candidaturas y ha pasado solo cuatro veces: Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar (Mejor director y Mejor guion original), Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar (Mejor película internacional y Mejor maquillaje), La sociedad de la nieve (2023) de J.A. Bayona (Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería) y Sirat (2025) de Óliver Laxe (Mejor película internacional y Mejor sonido).

'The Hollywood Reporter' con 'La Bola Negra' como película más destacada.

Si hablamos de películas españolas que han ganado el premio a Mejor Película Internacional (antes conocido como de habla no inglesa), serían 4: Volver a empezar (1982) de José Luis Garci, Belle Époque (1993) de Fernando Trueba, Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar y Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar.

Es decir, en los 98 años de historia de los Premios Oscar, nunca una película española ha estado nominada a Mejor Película, el gran premio, y solo un director ha estado nominado, Pedro Almodóvar. Si finalmente La Bola Negra obtiene entre cinco y ocho nominaciones, ya supondría un hito sin precedentes para nuestro cine. Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto (Penélope Cruz), Mejor Guion Adaptado y Película Internacional son en los que coinciden todos los medios, insistimos, norteamericanos. Dependiendo de la cabecera, hablan también de Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Montaje, Canción y Sonido.

El efecto Netflix

Hay un precedente de expectación con una película española. El año pasado Sirat ganaba en Cannes el Premio del Jurado y se hablaba de la posibilidad de hasta 7 nominaciones en los Oscar, quedando al final en dos como hemos visto antes. La película de Óliver Laxe era de Movistar Plus, al igual que La Bola Negra. Pero de los errores se aprende. En esta ocasión, y este es uno de los elementos también clave de por qué la película de Los Javis puede hacer historia en los Oscar, es la alianza estratégica de Movistar con la plataforma estadounidense Netflix.

Glenn Close en 'La Bola Negra'.

Esta alianza es solo para Estados Unidos; en España, tras su paso por los cines, se verá en Movistar Plus. Sin embargo, Netflix ha adquirido los derechos para el mercado estadounidense, donde estrenará la película en cines el 6 de noviembre, respetando una ventana de un mes antes de su desembarco en el catálogo digital el 4 de diciembre. Se estima que el presupuesto de Netflix para la campaña promocional duplicará el coste de producción del propio filme, evidenciando una apuesta total. Estaríamos hablando de unos 20 millones de dólares.

Netflix siempre apuesta por una película para que sea su candidata en los Oscar y este año es La Bola Negra. Por tanto, si tenemos en cuenta el premio de Cannes, el galardón de Toronto, que suele ser un augurio, y la apuesta decidida de Netflix, nos hace pensar que sí, que esta vez sí estamos ante lo que puede ser el gran hito del cine español.

Las fechas claves son: el 15 de diciembre de 2026 se anunciarán las shortlists (primera criba para categorías como Película Internacional o técnicas), el 21 de enero de 2027 se darán a conocer los nominados definitivos y el 14 de marzo de 2027 es cuando tendrá lugar la gala de los Premios Oscar. La noche en la que se podrá escuchar "and the Oscar goes to…".

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles explicados y la crítica de la película además del resto de estrenos de la semana como En el corazón de la bestia de Brad Pitt.