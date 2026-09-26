Un cuarto de siglo de magia: 25 años de la primera película de Harry Potter

Se cumplen veinticinco años del estreno de la primera película de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal, que llegó a los cines en 2001 convertida casi desde el principio en un fenómeno mundial. Era la primera vez que los lectores podían ver en la pantalla aquel universo de magos, hechizos, criaturas fantásticas y colegios de brujería que J.K. Rowling había creado unos años antes.

La historia comienza con Harry, un niño huérfano que vive con sus tíos y que descubre que, lejos de ser un muchacho corriente, posee poderes mágicos. Su llegada al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería supone el comienzo de una aventura que continuará durante siete novelas y ocho películas. Allí conocerá a sus dos grandes amigos, Hermione Granger y Ron Weasley, con los que compartirá clases, travesuras y, sobre todo, la lucha contra Lord Voldemort, el poderoso mago responsable de la muerte de sus padres.

El primer libro apareció en 1997 con el título Harry Potter and the Philosopher's Stone y el éxito fue inmediato. La saga terminó convirtiéndose en una de las mayores operaciones editoriales de las últimas décadas, con cientos de millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y traducciones a decenas de idiomas. Rowling pasó de ser una escritora prácticamente desconocida a convertirse en una de las autoras más ricas y conocidas del planeta.

El cine no tardó en llamar a la puerta. Warner Bros. compró los derechos y Chris Columbus fue el encargado de dirigir aquella primera película. Una de las grandes claves fue el reparto: Daniel Radcliffe como Harry, Rupert Grint como Ron y Emma Watson como Hermione. Eran prácticamente unos desconocidos y acabarían creciendo delante de millones de espectadores. Junto a ellos aparecía una auténtica selección del mejor cine británico, con actores como Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Robbie Coltrane o Richard Griffiths.

La primera película tenía además la difícil tarea de construir visualmente un mundo que los lectores ya habían imaginado durante años. Hogwarts, el andén 9¾, el callejón Diagon, el Gran Comedor, las escaleras del castillo o el partido de quidditch se convirtieron inmediatamente en imágenes reconocibles. Columbus optó por conservar buena parte del espíritu infantil y aventurero del libro, algo que fue cambiando a medida que los protagonistas crecían y las películas se hacían más oscuras.

En total fueron ocho películas para adaptar los siete libros. Harry Potter y las reliquias de la muerte fue dividida en dos entregas, estrenadas en 2010 y 2011, para cerrar la historia. Entre medias habían pasado diez años y aquellos tres niños que entraban por primera vez en Hogwarts se habían convertido en adultos ante las cámaras.

La saga cinematográfica terminó recaudando miles de millones de dólares y convirtió a Harry Potter en una de las grandes franquicias de la historia del cine. Pero más allá de las cifras, su importancia está también en haber acompañado durante años a toda una generación de espectadores. Para muchos, Harry Potter no fue simplemente una serie de películas: fue volver cada Navidad al cine, crecer al mismo tiempo que sus protagonistas y descubrir una y otra vez un mundo que empezó hace ahora un cuarto de siglo con una carta dirigida a un niño que no sabía que era mago.