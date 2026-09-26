Vuelos salvajes: de la comedia absurda a la cima de Nicolas Cage

En Prohibido Contar Ovejas, Felipe Couselo y Juanma González reciben a Martín Garabal para hablar de La cosa en la niebla, la comedia de terror de Chedey Reyes que transcurre casi entera dentro de la cabina de un avión.

Después llega un repaso por algunas de las películas de aviones más recordadas: la parodia de Top Gun en Hot Shots!, el fenómeno viral de Serpientes en el avión, el espectáculo de Con Air, con Nicolas Cage y John Malkovich, y los héroes de Air Force One y Decisión crítica. Una hora de radio dedicada a aviones, serie B, acción y mucho cine.

Los presentadores abren el repaso con la disparatada Hot Shots!, la célebre parodia de Top Gun protagonizada por Charlie Sheen. Felipe Couselo y Juanma González rememoran los gags más absurdos de esta comedia, que sigue siendo un referente indispensable del humor absurdo y de la que destacan el excelente trabajo de su reparto coral.

A continuación, analizan el curioso fenómeno de Serpientes en el avión, el largometraje de acción y suspense encabezado por Samuel L. Jackson. Los locutores explican cómo la película se convirtió en un éxito viral en internet mucho antes de su estreno debido a lo delirante de su premisa, sirviendo hoy en día como un ejemplo clásico de la desconexión que a veces existe entre el ruido de las redes sociales y la taquilla real.

La acción más pura llega de la mano de Con Air, el clásico de los noventa protagonizado por un carismático Nicolas Cage que se enfrenta a un peligroso grupo de convictos liderados por John Malkovich. Juanma González resalta el impresionante elenco de la cinta y su asombroso clímax en Las Vegas, comparándola con otras grandes producciones de la época como Pasajero 57, que encumbró a Wesley Snipes como héroe de acción.

Finalmente, el programa rinde tributo a Air Force One, donde Harrison Ford encarna al presidente de los Estados Unidos definitivo, y a Decisión crítica, protagonizada por Kurt Russell. La velada concluye con la sintonía del tema Aeroplane de los Red Hot Chili Peppers, poniendo el broche de oro a una hora de radio dedicada a la comedia, el suspense y la pasión por el séptimo arte.

La cabina, pero del avión

Garabal interpreta a Ismael, un piloto que va de macho alfa pero tiene bastante de patético, un personaje que funciona precisamente porque la película no se ríe de él desde fuera. La comedia se juega con absoluta seriedad, recuperando el espíritu de la serie B de los 80 y 90. El actor cuenta también las dificultades del rodaje, especialmente por sus casi dos metros de altura: su personaje tarda 41 minutos en levantarse del asiento.

La charla sirve además para reivindicar los efectos especiales de toda la vida, las maquetas y el gusto por hacer las cosas delante de la cámara, frente al abuso de pantallas verdes. Un homenaje al cine de Carpenter que encaja perfectamente con el espíritu de la película.

Después llega un repaso por algunas de las películas de aviones más recordadas: la parodia de Top Gun en Hot Shots!, el fenómeno viral de Serpientes en el avión, el espectáculo de Con Air, con Nicolas Cage y John Malkovich, y los héroes de Air Force One y Decisión crítica. Una hora de radio dedicada a aviones, serie B, acción y mucho cine.