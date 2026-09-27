El día que Trueba tiró un cubo de agua a un crítico de 'El País': "No lo volvería a hacer"

El director de cine Fernando Trueba ha regresado al Festival de San Sebastián para presentar la reedición de una de sus obras más singulares y personales, Chicho o mientras el cuerpo aguante, estrenada originalmente en 1982. Esta película, que gira en torno a la figura del cantautor y filósofo Chicho Sánchez Ferlosio, supuso el segundo largometraje del cineasta tras el rotundo éxito de su debut con Ópera Prima en 1980. Cuatro décadas después, el documental ha sido recuperado gracias a una laboriosa tarea de restauración.

Al director le hace especial ilusión porque la distribuidora encargada de poner de nuevo en circulación la película es Los Ilusos, la compañía fundada por su propio hijo, el también director Jonás Trueba, quien estaba a punto de nacer cuando se rodaba el documental original. "Cristina estaba fuera de cuentas y me decía 'voy a parir y tú estás rodando con Chicho'".

Trueba con Chicho Sánchez Ferlosio.

Durante una entrevista para esCine en el Festival de San Sebastián, Trueba analiza la compleja y fascinante personalidad de Chicho Sánchez Ferlosio, a quien define como un hombre extraordinariamente libre que nunca buscó el reconocimiento social, el dinero ni el éxito comercial. Hijo del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, Chicho militó en el Partido Comunista de España durante los años sesenta, una contradicción vital que aborda el documental. Trueba destaca el profundo cariño que Chicho sentía por su padre a pesar de sus abismales diferencias ideológicas.

El propio cineasta encuentra paralelismos con su propia historia familiar, al recordar que su progenitor también era un hombre muy conservador y religioso, pero dotado a la vez de una faceta cariñosa y simpática. Esta dualidad y la búsqueda de la libertad individual conectan profundamente con las intenciones que Trueba plasmó en la película.

Un joven Fernando Trueba.

Chicho o mientras el cuerpo aguante era la segunda película de Trueba tras el éxito de Ópera Prima. El cambio radical de registro despistó a muchos de la época, "me encanta descolocar a la gente", asegura el cineasta. Tras el impacto de sus producciones más comerciales, como La niña de tus ojos, el director madrileño optó por utilizar ese impulso para financiar proyectos más arriesgados y minoritarios como el documental de jazz latino Calle 54, en lugar de intentar repetir mecánicamente la fórmula del triunfo en taquilla.

Para Trueba, el verdadero valor del éxito radica en la posibilidad de "hacer viable lo que parecía imposible" y experimentar con formatos diferentes que desafíen las expectativas del público y de la crítica especializada de los diarios tradicionales.

El cubo de agua

El director rememora con humor, pero también con cierta nostalgia, el célebre incidente del cubo de agua que arrojó sobre el crítico cinematográfico Diego Galán, del diario El País, en el Festival de San Sebastián debido a una reseña muy desfavorable precisamente sobre Chicho o mientras el cuerpo aguante. Trueba reconoce que hoy en día no repetiría aquella acción, pues se trataba de una gamberrada de "corte casi colegial y surrealista que no buscaba causar un daño real, pero que fue incomprendida por el afectado".

El realizador lamenta que la madurez y la solemnidad asociadas a la vida adulta impidan a menudo mantener ese espíritu lúdico e infantil, tan característico de una época en la que la provocación y el humor libre eran sus señas de identidad irrenunciables.

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