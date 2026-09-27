Martín Garabal visita Prohibido contar ovejas en esRadio para hablar de La Cosa en la Niebla, la película de Chedey Reyes que homenajea el cine de aventuras de serie B y, especialmente, el universo de John Carpenter. El actor argentino cuenta que llegó al proyecto después de que la productora Marta Barrios le escribiera por Instagram tras verle en Famoso.

Garabal interpreta a Ismael, un piloto bastante peculiar que comparte cabina con Daniela, interpretada por Elena de Lara. El rodaje fue especialmente complicado porque casi toda la película transcurre dentro de una cabina de avión real y sus 1,96 metros de altura no ayudaban precisamente. El propio actor bromea con que su personaje no se levanta del asiento hasta el minuto 41: "No podía levantarme porque no entraba".

✈️ ¿Sabías que casi el 99 % de La cosa en la niebla transcurre dentro de la cabina de un avión?@martingarabal nos cuenta cómo fue rodar una película de ciencia ficción prácticamente encerrados entre cuatro paredes… 🎬 La cosa en la niebla, esta noche en PCO pic.twitter.com/Qmlxy5VGQw — Prohibido Contar Ovejas (@prohibidocontar) September 21, 2026

Ismael es una especie de héroe de película de Carpenter pasado por el filtro del humor: presume de tipo duro, bebe cerveza, come cacahuetes y trata de mantener una pose de macho que se va desmontando poco a poco. Garabal destaca precisamente esa mezcla de patetismo y ternura del personaje.

Para el actor, una de las claves de La Cosa en la Niebla está en que "la comedia hay que hacerla en serio". Nada de buscar el chiste constantemente ni de guiñar el ojo al espectador. Los personajes se toman en serio lo que les ocurre y de ahí nace buena parte del humor. Una fórmula que Garabal relaciona con películas como Aterriza como puedas.

La película ya ha pasado por más de 26 festivales y suma 13 premios internacionales. Garabal reivindica además el cariño del público del fantástico y la serie B, un espectador que, según cuenta, sabe apreciar películas hechas con pocos medios pero con mucha imaginación.

✈️ Rodar dentro de una cabina de avión tiene sus inconvenientes… y más si eres tan alto como @martingarabal. Para grabar La cosa en la niebla, Martín tenía que pasar buena parte del rodaje encogido dentro de una recreación de la cabina. pic.twitter.com/idyVOFjMGB — Prohibido Contar Ovejas (@prohibidocontar) September 21, 2026

Durante la charla también aparece uno de sus temas favoritos: los efectos especiales. Garabal critica el abuso actual de las pantallas verdes y reivindica el cine que mezcla decorados, trucajes y efectos físicos. Pone como ejemplo Jurassic Park: "Ahí había algo que podías tocar, y eso se nota".

El actor, muy activo en España, habla también de su éxito con Envidiosa y de Felicidades, la nueva película de Álex de la Iglesia, mientras La Cosa en la Niebla continúa su recorrido por festivales y salas españolas.