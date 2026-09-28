Javier Cámara se corona en San Sebastián: "Este año los 'javis' estamos triunfando"

Javier Cámara está en uno de los mejores momentos de su carrera. Un actor que el público relaciona con la comedia con papeles inolvidables como en Torrente, el brazo tonto de la ley o la serie 7 vidas, pero que él ha ido consolidando en todos los géneros con el tiempo. Como muestra su éxito rotundo con la serie Yakarta, donde no hay un ápice de humor.

En el Festival de San Sebastián se ha alzado con la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por una película escrita y protagonizada por Berto Romero junto a Belén Cuesta y dirigida por Javier Ruiz Caldera (3 bodas de más, Spanish Movie, Superlópez…). 5 minutos más, pese a todos los nombres que acabamos de mencionar, no es una comedia sino una historia de ciencia ficción cargada de mucha tensión y momentos dramáticos.

'5 minutos más'.

Los personajes de Berto Romero y Belén Cuesta son un matrimonio que se desmorona y alquilan una casa rural para intentar salvar la relación. Allí les espera el de la inmobiliaria, Javier Cámara, que el propio actor nos describía en una entrevista para esCine como: "Parece que es el culpable de todo lo que está pasando. Yo nunca lo juzgué, es un personaje con sus miserias y con sus vicios, pero no mejor ni peor que cualquiera que está en la película".

¿El culpable de qué? Cada cinco minutos, de ahí el título, los personajes vuelven a un punto concreto; están atrapados en un bucle temporal. Con la novedad de que, frente a otras películas que ya hemos visto en este sentido, lo que pasa en el bucle tiene consecuencias en el siguiente.

Sobre el escenario al recoger la Concha de Plata ha hecho una vez más gala de su humor asegurando: "Este año los 'javis' estamos triunfando" en alusión a Javier Ambrossi y Javier Calvo con su La bola negra. Además ha agradecido a José Luis Rebordinos, director del festival, que haya programado una película como 5 minutos más.

Mike Leigh gana la Concha de Oro a sus 83 años

El veterano director británico ha ganado la Concha de Oro por Tender Loving Care. El director no ha podido estar presente en el Festival de San Sebastián debido a su delicado estado de salud; de hecho, en la rueda de prensa virtual que concedió ya adelantó que "probablemente" sea su última película.

Vídeo de Mike Leigh desde Nueva York.

En la gala de clausura de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián ha agradecido desde Nueva York en un vídeo los cuatro premios que ha recibido su película: "Qué gran honor, gracias por todos los premios. Os quiero mucho". La cinta también ha recibido el galardón a mejor guion, el Premio Transforma Make & Mark y la actriz Kate O'Flynn el de mejor interpretación protagonista.

La Bola Negra ha recibido el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película. Javier Calvo y Javier Ambrossi han agradecido especialmente el respaldo del público y han reivindicado el cine español. La Concha de Plata a la mejor dirección ha recaído en Amanda Kernell por Brace Your Heart, mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para Border, de Ah Biao, una de las películas más difíciles de la temporada. El galardón a la mejor fotografía ha recaído en Growth of the Soil.

El jurado de la Sección Oficial ha estado formado por Ira Sachs, el director y escritor japonés Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgard y el productor Mike Goodridge.

Los reconocimientos honoríficos de esta edición han caído en Werner Herzog y Naomi Watts. Entre las personalidades de Hollywood que han pasado durante estos días por el festival destacan Brad Pitt, Orlando Bloom, Rami Malek, Jeremy Irons, Ricardo Darín o Penélope Cruz, entre otros.