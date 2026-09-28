Se palpaba en el ambiente, se notaba en redes sociales. La Bola Negra, la película de los Javis sobre la vida de tres hombres en tres épocas distintas y basada en escritos inacabados de García Lorca, no iba a convertirse en la enésima sensación del cine español que asombra en festivales y apenas asoma la patita en la taquilla.

El film, de más de dos horas y media, recaudó la extraordinaria cifra de 1,3 millones de euros solo el viernes, con una nutrida competencia que abarcaba el drama de aventuras con Brad Pitt En el corazón de la bestia y el reestreno de la película final de los Vengadores de Marvel, Avengers: Endgame, con vistas a la nueva película de la saga en diciembre; además de otros buenos mantenimientos de semanas anteriores como el film de terror Resident Evil.

Top 10 Weekend

1-LA BOLA NEGRA

2-VENGADORES: ENDGAME

3-EN EL CORAZON DE LA BESTIA

4-RESIDENT EVIL

5-LA ISLA OLVIDADA

6-COYOTE VS. ACME

7-TADEO JONES Y LA LAMPARA MARAVILLOSA

8-LA ODISEA

9-SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

10-EL SER QUERIDO#Top10Movies#YoVoyAlCine — Rentrak Spain (@RentrakESP) September 28, 2026

Según datos de Rentrak, ha reunido a 175.000 espectadores en 414 salas de toda España, convirtiéndose en número uno en su primer día y logrando el segundo mejor día de estreno de una película española en una década, solo por detrás de Torrente, presidente. Los datos del fin de semana son igualmente fuertes: 4,7 millones de euros y novena película española más taquillera de la historia en sus primeros tres días de exhibición (contando numerosos pases previos).

Suficiente para especular ya con la posibilidad de que la recaudación total del cine español ya supere a la de cualquier año pospandemia, cuyo máximo ha estado en 82 millones de euros, gracias fundamentalmente a esta película y la de Segura, pero también algunas otras sólidas entradas como El ser querido (cuyas posibilidades de premios se han visto licuadas por la cinta de Ambrossi y Calvo), y que se precipita al décimo puesto.

Más cifras: el estreno ha superado incluso el de La Odisea de Christopher Nolan, película que dos meses después de su estreno sigue ocupando los primeros puestos de la taquilla internacional, y cuyo perfil adulto y semi-histórico podríamos aproximar a La Bola Negra.

Mirando en detalle y según datos de su distribuidora Elástica, la recaudación del viernes de Abrossi y Calvo aumentó un 25% el sábado, y otro 5% el domingo.

Noticion 💥 tras más de diez años sin renovar la lista de los mejores estrenos españoles de la historia, 2026 nos ha dado dos de los mejores estrenos: "Torrente, Presidente" y "La bola negra". Datos épicos que va a dar mucho de que hablar y con más cuerda de lo que parece. https://t.co/WAR9hoP8op — Box Office España (@BoxOfficeSpain) September 28, 2026

Aunque Torrente, presidente superó los datos de los primeros días, sí es cierto que bajó las cantidades en su primer domingo, extremo que no ha ocurrido con La Bola Negra y que hace anticipar un mantenimiento excepcional. Es decir, que la bola seguirá rodando en sucesivos días.

La predicción de analistas como Pau Brunet ronda ahora mismo los 22 millones de euros, rondando peligrosamente los datos de la comedia negra de Santiago Segura, todo un fenómeno de taquilla pero de naturaleza bien distinta a La Bola Negra, y que hace pensar en cierta variedad —aunque sea casual— en la orientación del cine patrio de este año.

Torrente, presidente acabó su carrera comercial en cines con 28.132.055 millones de euros y el cuarto puesto en la lista de películas más taquilleras del cine español. A nivel mundial, ese trono todavía lo ocupa Los Otros, de Alejandro Amenábar, con 210 millones.