Hay largometrajes que nacen marcados de antemano. Y Unabomber, que aspira a retrato psicológico del asesino en serie Theodore Kaczynski tanto como a crónica de su captura, es uno de ellos. El film obliga a distinguir espectador de crítico: por un lado, la dirección del danés Janus Metz (Andor, Una cita con el pasado) resulta correcta y cinemática, más lujosa que la factura habitual de una película de streaming, y la compacta duración del mismo ayuda a que la experiencia del estreno de Netflix sea interesante, nunca aburrida.

Pero la determinación de sus responsables de mezclar dos líneas temporales, mediados de los 90 y finales de los 50, con –respectivamente– la persecución final del asesino y los experimentos en Harvard a los que Kaczynski se sometió voluntariamente de la mano del psicólogo Henry Murray, navega en su contra, restando verdadero suspense al evento. Por no mencionar que una de ellas resulta más interesante. ¿Adivinan cuál?

Probablemente la intención de los responsables de Unabomber era que cada una de estas líneas temporales contestase a la otra. Y el resultado es, por ello, un largometraje excesivamente explicativo, o al menos uno que en su voluntad de no dejar nada en el tintero resta toda tensión al relato de su detención, el más logrado de ambos, e incluso a la figura esquiva del propio asesino, constantemente interrumpida por "la tesis". La génesis de Kaczynski hasta que, bajo el seudónimo Unabomber y firmando su propio manifiesto, cometió una cadena de atentados que aterró a un país, así como lo calculado o no de una esquizofrenia que parece resonar mucho con nuestra actualidad, son en realidad menos interesantes que la determinación de la agente Miller (Shailene Woodley, que casi repite el papel de la inmerecidamente maltratada Misántropo de Damián Szifrón) por encontrar al villano. El largometraje, por tanto, desaprovecha la oportunidad de dibujar a Unabomber desde los márgenes, de una manera mucho más intuitiva y enigmática, y prefiere convertirlo en objeto de telenovela, desaprovechando su vigencia por la vía de la pura exposición.

Que el film rechace la vía Mindhunter, pese a las concomitancias con Fincher de la muy correcta puesta en escena de Janus Metz, deriva en la crónica de un experimento y una fallida relación maestro-discípulo que, al menos, da la oportunidad a Russell Crowe de mostrar su habitual carisma y a Jacob Tremblay de demostrar que no fue solo un buen actor infantil. Ninguna de las fallas del film es responsabilidad de ellos. Pero caen, de todas formas, en saco roto, por convertir a Unabomber en una figura manejable, explicable e incluso sensible, en una historia entretenida pero sin calado, que suaviza los elementos más inquietantes de la historia y los convierte en tópicos: la incapacidad sexual de Kaczynski, los elementos visionarios o anticipatorios de sus teorías…

El resultado de Unabomber es entretenido pero, en realidad, fugaz. El resultado no es la suma de sus partes, que más parecen restarse la una a la otra, sin que el anarquista en realidad parezca tener especial relevancia en sus motivaciones. Pero todo esto quizá menosprecia en exceso un largometraje bien fabricado, ágil y entretenido. Ustedes deciden.