Banderas retrata a la izquierda y la acampada de Sol: "Ignoran lo que está pasando"

El actor Antonio Banderas ha vuelto a poner el dedo en la llaga, esta vez a propósito de las movilizaciones en torno al desahucio de Maricarmen, atajado ya por el Ayuntamiento de Madrid, asegurando: "Pienso en Maricarmen, sí, pero también en los 25.000 desahuciados que ha habido en el país".

El malagueño, como es habitual, se alza como nota discordante de todos los partidos: "Me interesa toda la realidad completa y no una específica para un uso político específico", dijo en el programa Herrera en COPE.

Banderas recordó en sus declaraciones que otra mujer más joven y con hijos fue desahuciada en territorio catalán y posteriormente se suicidó, citando también el caso de otra anciana, esta vez de 91 años, cuya vivienda fue ocupada.

"Apoyar una causa y desaprovechar lo que está pasando en otras me parece que ya tiene un tinte completamente distinto, hay que estar a todas", dijo ante la evidente maniobra preelectoral del Partido Socialista y el verdadero objetivo de las movilizaciones, ya dirigidas específicamente a los Gobiernos de Ayuso y Almeida del PP.

Antonio Banderas sobre el desahucio de Maricarmen en #COPEMálaga: "A mí me interesa toda la realidad, no una específica para un uso político" Te damos todos los detalles 👉https://t.co/VsuNLf6V57 pic.twitter.com/ClNsgRXFKB — COPE MÁLAGA (@COPEMalaga) September 28, 2026

"Quizás podría haber salido de otra región española", dijo, aludiendo a otros casos de desahucio que no son en la Comunidad de Madrid regida por el Partido Popular. "El mundo es muy amplio, hay mucha violencia y a muchos niveles".

"Es como el tema de 'No a la guerra'. Yo digo 'No a las guerras'. Vamos a hablar en plural porque a mí me conmueve cuando veo a un niño palestino salir de un bombardeo como si fuera un boqueroncillo pero también me conmovió el 7 de octubre, cuando les pasó a los judíos lo que les pasó. Y me conmueve lo que les pasa a los cristianos en Nigeria o en Sudán y me conmueve también lo que han hecho los hutíes en Yemen", declaró con su franqueza habitual.