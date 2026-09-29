Fue Gonzalo Suárez Morilla, nacido en Oviedo en 1934, un avezado escritor que llegó al cine desde su temprana vocación literaria. La biblioteca de su padre, variada y nutrida, le sirvió desde temprana edad para dar rienda suelta a su afición a la literatura. Desde ella encontró en la escritura cinematográfica el vehículo ideal para dar rienda suelta a su imaginación en películas muy personales, como asimismo lo llevó a la publicación de novelas, muy posiblemente partiendo en su juventud del periodismo.

La afición deportiva que se despertó tempranamente en él derivó en crónicas magníficas, poco usuales en esa faceta, que publicó en las páginas de La Vanguardia. Firmaba con el seudónimo de Martín Girard, apelativos que respondían al primero insinuado por un amigo y al segundo, nombre de su mujer. Esa inclinación a dedicarse al periodismo deportivo coincidía con su parentesco con Helenio Herrera (era su padrastro), que fue un entrenador de fútbol muy famoso. De este aprendió muchos trucos y conocimientos del llamado deporte rey.

Pero, al margen de esa faceta relacionada con el fútbol, lo que fue Gonzalo Suárez fue un imaginativo guionista y realizador cinematográfico, como dejó probado ya en sus novelas De cuerpo presente y Rocabruno bate a Ditirambo, que luego utilizó para convertirlas en unas de sus películas. Con Vicente Aranda colaboró en el guion de Fata Morgana. En esa línea vanguardista también encuadraríamos Aoom.

Con su paisano, el cantante Víctor Manuel de protagonista, junto a Ana Belén, rodó Morbo y Al diablo con amor, en busca de un cine más comercial, aunque desde luego con su personalísimo sello. En esa misma década de los años 70 se embarcó en la realización de La Regenta, La loba y la paloma, Beatriz, de muy diferente corte, pero siempre aportando su propio punto de vista. Posteriormente, añadió otros títulos que no pasaron inadvertidos para la crítica sobre todo: Remando al viento, premiado con la Concha de Plata de San Sebastián, con Hugh Grant encabezando el reparto, Don Juan en los infiernos, El detective y la muerte y Mi nombre es sombra.