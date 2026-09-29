Muere a los 92 años el cineasta Gonzalo Suárez, director de 'Remando al viento'

El cineasta, escritor y guionista Gonzalo Suárez ha fallecido este martes en Madrid a los 92 años, según ha informado la Academia de Cine. El realizador, que recibió el Goya de Honor 2026 el pasado mes de febrero, deja una trayectoria de más de seis décadas vinculada al cine, la literatura y la televisión y marcada por la experimentación, la mezcla de géneros y una constante defensa de la libertad creativa.

La Academia de Cine ha lamentado su muerte y ha definido a Suárez como un "polifacético creador". La institución ha recordado además que, junto al Goya de Honor, el director fue reconocido con el Goya a Mejor Dirección por Remando al viento, una de sus películas más celebradas.

También la Asociación de Artistas e Intérpretes Aisge ha despedido al cineasta, al que ha definido como uno de "los más grandes". El Ministerio de Cultura ha destacado igualmente su relevancia y lo ha recordado como "una de las figuras más destacadas del cine español del siglo XX".

Nunca es buen momento para despedir a los más grandes. El cine sagaz y poliédrico de #GonzaloSuárez nos acompañó desde siempre. Perderle duele en el alma. Sirva de bálsamo esta larga entrevista de hace 10 años: "De niño hice cine en el pasillo de casa" 💔https://t.co/GRp8cpXTm4 pic.twitter.com/SR08GwAIwQ — AISGE (@aisge) September 29, 2026

Más de 60 años de trayectoria

Nacido en Oviedo en 1934, Gonzalo Suárez comenzó su trayectoria profesional en el ámbito del periodismo y la literatura antes de adentrarse en el mundo del cine. Estudió Filosofía y Letras y llegó a trabajar como ojeador de futbolistas para el entrenador Helenio Herrera, elaborando informes técnicos y tácticos. El fútbol y el boxeo estuvieron también presentes en sus primeros trabajos como articulista.

Su relación con la literatura se mantuvo durante toda su vida. Publicó su primer libro en 1963 y compaginó su faceta como escritor con la dirección cinematográfica desde mediados de los años sesenta. Su último libro fue El cementerio azul.

Como cineasta, desarrolló una filmografía caracterizada por la mezcla de géneros, el humor, el drama y la búsqueda de nuevas formas de narrar. A lo largo de su carrera dirigió más de una veintena de largometrajes, entre ellos Ditirambo, Aoom, Beatriz, Reina zanahoria, La Regenta, Parranda, Epílogo, Remando al viento, La reina anónima, El detective y la muerte, Mi nombre es sombra y Oviedo Express.

El reconocimiento por 'Remando al viento'

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con Remando al viento, película por la que obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el Goya a Mejor Dirección. La cinta, protagonizada por Hugh Grant y María de Medeiros, recreaba el encuentro entre Mary Shelley, Lord Byron y Percy Bysshe Shelley y reflejaba la particular aproximación de Suárez a la historia y la literatura.

Otra de sus obras destacadas fue Epílogo, reconocida con el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes. Suárez también trasladó a la pantalla obras literarias como La Regenta y dirigió la adaptación televisiva de Los pazos de Ulloa.

Su trabajo estuvo acompañado por algunos de los principales intérpretes españoles de las últimas décadas. Charo López, Francisco Rabal, José Sacristán, Fernando Rey, Fernando Fernán-Gómez, Carmen Maura, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Abril, Marisa Paredes, Maribel Verdú, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Ana Belén, José Luis Gómez y Carmen Sevilla fueron algunos de los actores que participaron en sus producciones.

Un cineasta reconocido dentro y fuera de España

A lo largo de su carrera, Suárez recibió numerosos reconocimientos. En 1990 fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un año después recibió el Premio Nacional de Cinematografía. También fue galardonado con el Premio Luis Buñuel y recibió distinciones como el nombramiento de Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio.

En febrero de 2026, la Academia de Cine le concedió el Goya de Honor en reconocimiento a una trayectoria que se extendió durante más de 60 años.

Las despedidas del mundo de la cultura

Las reacciones a su fallecimiento se han sucedido durante la jornada. El productor Agustín Almodóvar ha expresado su pesar con un mensaje de despedida en redes sociales, mientras que el Festival de Málaga ha recordado la vinculación de Suárez con el certamen, donde presidió el Jurado de la Sección Oficial en 2012.

La Academia del Cine Catalán y DAMA también han trasladado sus condolencias. Esta última ha destacado una trayectoria profesional marcada por grandes obras y una "huella imborrable" en el audiovisual español.

Los últimos trabajos profesionales de Suárez fueron el cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje El sueño de Malinche. Con su muerte desaparece una de las figuras más singulares de la cultura española de las últimas décadas, pero permanece una obra que atravesó cine, literatura y televisión y que convirtió la experimentación y la libertad creativa en algunas de sus principales señas de identidad.