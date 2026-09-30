Fiesta del Cine en octubre: fechas y cómo comprar las entradas a 3,50 euros

La Fiesta del Cine celebrará una nueva edición en octubre con una promoción especial para acudir a las salas durante cuatro días consecutivos. La iniciativa tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 y permitirá adquirir entradas por un precio reducido en los cines participantes, sin necesidad de solicitar previamente una acreditación.

La nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará el lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Durante estas jornadas, el precio promocional de la entrada será de 3,50 euros en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las condiciones de la iniciativa.

El precio puede variar en determinadas instalaciones y formatos. Las proyecciones en 3D, las salas especiales y las butacas con condiciones específicas pueden incorporar suplementos según las condiciones de cada cine.

La promoción permite acceder a las películas que estén en cartelera de los cines participantes durante las fechas de la campaña. La organización dispone de un buscador de salas adheridas para consultar los establecimientos incluidos en esta edición.

Las entradas se podrán comprar sin acreditación

Una de las novedades de esta edición es que no será necesario acreditarse previamente a través de la página web de la Fiesta del Cine. Los espectadores podrán adquirir directamente sus entradas para las sesiones disponibles.

La venta comenzará el miércoles 14 de octubre, según la información facilitada para esta edición. Las entradas podrán comprarse por internet, tanto en las páginas web de los propios cines como a través de plataformas habituales de venta.

También será posible adquirirlas presencialmente en las salas participantes, en las taquillas y en los puntos de venta habilitados en sus instalaciones.

Condiciones diferentes según el cine

Las condiciones concretas pueden variar entre cadenas y establecimientos. En el caso de Cinesa, la promoción fija un precio de 3,50 euros en sus cines y de 4,90 euros en los cines LUXE.

En esta cadena, la promoción estará disponible tanto en taquilla como a través de su página web. Las entradas para determinadas ubicaciones y formatos pueden llevar un recargo adicional.

Entre los servicios sujetos a suplementos figuran las butacas VIP, las proyecciones 3D y determinadas salas especiales, como iSense, IMAX, D-BOX, ScreenX y las salas XL. Cinesa también establece condiciones específicas para eventos especiales y determinadas películas o fechas.

La promoción no es acumulable con otras ofertas, descuentos o promociones y las condiciones de venta pueden estar sujetas a restricciones concretas.

Una iniciativa para acudir al cine

La Fiesta del Cine nació como una iniciativa conjunta de la Federación de Cines de España y la Federación de Distribuidores Cinematográficos con el objetivo de fomentar la asistencia a las salas de cine como actividad cultural y social.

La primera edición se celebró en junio de 2009 y, desde 2011, la iniciativa tiene carácter semestral.

Para consultar los establecimientos participantes, la organización mantiene un listado oficial de salas adheridas. De esta forma, los espectadores pueden comprobar qué cines aplican la promoción antes de comprar sus entradas.