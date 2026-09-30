Los Premios Goya 2027 serán en Pamplona "si Dios quiere y la Virgen nos acompaña"

Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, ha anunciado esta mañana en la sede de la institución la ciudad que acogerá los Premios Goya 2027, "este año son los Goya de Navarra". De esta forma, "Pamplona acogerá, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña," la 41.ª edición de la gala del cine español.

El presidente de la Academia ha asegurado que "nos vamos a una tierra de cine, ha sido escenario de películas como Tasio o Secretos del corazón, ambas de Montxo Armendáriz. La segunda, ha recordado, "fue nominada al Oscar a la mejor película internacional". Películas como Las brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, la taquillera Ocho apellidos vascos o la trilogía del Baztán firmada por Fernando González Molina han sido también mencionadas por Méndez-Leite.

"Los profesionales navarros son uno de los principales activos de nuestra cinematografía", ha remarcado Méndez-Leite, que ha recordado nombres como "el inolvidable, mi querido Alfredo Landa, que marcó una parte de la historia de nuestra cinematografía". La gala será el 6 de febrero y el anuncio de nominaciones el próximo 15 de diciembre. "Vamos a intentar hacer la mejor de las galas posibles, que va faltando poquito, yo esta noche no he pegado ojo", ha dicho con su característico humor el presidente de la Academia.

Mucho más que una gala de premios

Méndez-Leite ha explicado que los Premios Goya son "mucho más que una entrega de premios". De esta forma, "los Goya de Navarra no estarán limitados exclusivamente a la gala sino que las semanas anteriores se trasladarán a distintas ciudades de la comunidad foral encuentros, coloquios, clases…"

La presidenta navarra, María Chivite, ha dicho durante la presentación que "estoy superilusionada con esto, es un inmenso honor acoger la 41.ª edición de los Premios Goya. Estaremos a la altura de los que hacen posible una película". Ha agradecido a la Academia "su voluntad de llevar los Goya a otras partes de España porque cuando el cine viaja, se descentraliza, se amplía nuestro público, es una forma de cohesionar un país".