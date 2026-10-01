El radical cambio físico de Tom Cruise en 'Digger' que podría valerle un Oscar

Esta semana llega a los cines Digger, una producción cinematográfica de la que se viene hablando largo tiempo por ofrecer una faceta totalmente inédita de Tom Cruise. El célebre actor se somete a una transformación física radical en la que resulta prácticamente irreconocible, llegando a modificar su voz habitual para interpretar al personaje principal, un trabajo de caracterización que podría posicionarlo en la carrera hacia los premios oscar.

La película está dirigida por Alejandro González Iñárritu, el prestigioso director mexicano que desarrolla gran parte de su carrera en la industria de Hollywood. La trama de Digger presenta la historia de uno de los hombres más ricos del mundo, cuyas acciones terminan desencadenando una catástrofe natural a escala global. Tras provocar semejante desastre, el protagonista deberá buscar la redención intentando convertirse en el salvador de la situación.

El filme destaca por su uso del humor negro para retratar la corrupción política y económica, mostrando una realidad incómoda sobre los círculos de poder. A pesar de ser una propuesta compleja y difícil de digerir, hay que alabar el riesgo asumido por Tom Cruise.

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