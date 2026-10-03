El papel de su carrera que odia Ryan Reynolds hasta querer matarlo

Ryan Reynolds es uno de los rostros más populares de Hollywood, pero su carrera estuvo a punto de acabar por un papel de superhéroe, Linterna Verde. El actor ha declarado cómo odia esa película y se ha burlado de ella en numerosas ocasiones. De hecho, en una de las escenas postcréditos de Deadpool 2 (2018), el personaje Deadpool viaja en el tiempo para dispararle al propio Ryan Reynolds justo cuando acepta protagonizar la película de Green Lantern (2011).

En La Vinuteca de esCine repasamos la trayectoria y adaptaciones de los Linterna Verde, ya que han sido unos cuantos los terrestres que han empuñado el anillo de poder, desde Alan Scott y Hal Jordan, pasando por John Stewart, Guy Gardner o Kyle Rayner, hasta el citado Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds en 'Green Lantern'.

Pese a las duras críticas recibidas por la película estrenada en 2011, la producción conservaba detalles apreciables y fieles al cómic, destacando la presencia de los Guardianes del Universo de Oa y el emblemático juramento del cuerpo intergaláctico.

Las encarnaciones de estos personajes en la pantalla comenzaron con Howard Murphy en 1979 en Legends of the Superheroes y continuaron con Reynolds, abriendo paso a los nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos sobresale la inclusión de Nathan Fillion en Superman y la serie Lanterns, donde Kyle Chandler encarnará a Hal Jordan junto a Aaron Pierre en el papel de John Stewart.

Howard Murphy en 1979 en 'Legends of the Superheroes'.

Esta nueva serie televisiva apuesta por un formato detectivesco cercano a True Detective, centrándose en el entrenamiento y fricción entre Jordan y Stewart ante una conspiración en la Tierra. La trama rescata además el trasfondo de Sinestro, el emblemático renegado que abandonó la luz verde de la fuerza de voluntad para empuñar el anillo amarillo basado en el miedo.

En el ámbito de las viñetas, la etapa capitaneada por el guionista Geoff Johns destaca como la mejor saga moderna del personaje dentro del catálogo de DC. Su mitología expandió el espectro emocional con los distintos cuerpos cromáticos, una etapa imprescindible que actualmente recopila en tomos la editorial Panini.

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