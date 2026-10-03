En ocasiones ni un trío protagonista estelar como Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett, ni una historia de suspense que prometía atraparte y ni siquiera escenas de sexo consiguen levantar una película. Es el caso de Verity: La sombra de un engaño. La película cuenta cómo Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una autora con escaso éxito comercial pero mucho talento, recibe una atractiva oferta: hacer de negra literaria para Verity Crawford (Anne Hathaway), la autora novelista más superventas a nivel mundial.

El motivo es que se encuentra incapacitada tras sufrir un grave accidente de tráfico, algo que nadie sabe. Jeremy Crawford (Josh Hartnett), marido de Verity, es el encargado de contratarla. Para concluir la nueva novela, la protagonista se traslada a la remota mansión que el matrimonio posee en una zona boscosa en Vermont.

'Verity: La sombra de un engaño'.

Allí comienza a convivir con el esposo de la convaleciente y pronto sospecha que el estado catatónico de la escritora podría ser una farsa, percibiendo miradas y movimientos inquietantes por los pasillos. ¿Realidad o paranoia provocada por la culpa de estar seduciendo a su marido?

Pese a presentarse formalmente como un filme de intriga, la cinta naufraga hasta convertirse en una auténtica comedia involuntaria repleta de situaciones absurdas y giros inverosímiles que suscitaron carcajadas en la sala. Deberían darle un Oscar al que ha editado el tráiler de la película, que la hace mucho más atractiva.

'Verity: La sombra de un engaño'.

Muy lejos de la eficacia narrativa de títulos como Perdida o la sensualidad de La asistenta, el largometraje tropieza al trasladar la novela a la pantalla y exhibe secundarios que entran y salen sin justificación, rematado por secuencias íntimas carentes de erotismo, cuando no del todo ridículas. Cierto que el material original, la novela de Colleen Hoover, es el verdadero problema.

Si en la película el personaje de Dakota Johnson dice que nunca lee una novela que se venda en un aeropuerto, podemos concluir que Verity: La sombra de un engaño podría definirse como una película para ver en un avión.

Iñárritu y Tom Cruise

Otro de los platos fuertes frustrados de la semana es Digger, el nuevo largometraje del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, que presenta a un prácticamente irreconocible Tom Cruise sepultado bajo capas de maquillaje y prótesis para que aparente el aspecto de una persona de su edad.

El actor interpreta a un magnate petrolero sin escrúpulos obsesionado con el dinero y su mascota que desencadena una catástrofe ambiental. La sobreactuación del protagonista y un giro argumental forzado terminan alejando al espectador del relato, en una propuesta que no logra aprovechar el talento de secundarios como Sandra Hüller o John Goodman.

Problemas de vivienda

En el plano nacional destaca Nuda propiedad, comedia dramática de plena vigencia al tratar las dificultades de acceso a la vivienda que padecen los jóvenes. Susana Abaitua y Maxi Iglesias dan vida a una pareja que cree haber encontrado una auténtica ganga en pleno centro urbano, en el edificio que está frente a su piso. Sin embargo, el inmueble se vende bajo la modalidad de nuda propiedad debido a que el propietario actual, un anciano con un cáncer terminal, seguirá viviendo allí.

Ella se obsesiona con el anciano y queda descolocada, espiando con prismáticos al más puro estilo de La ventana indiscreta de Hitchcock. Las sospechas se desatan cuando el hombre reaparece inexplicablemente lleno de vitalidad. Hay que destacar la brillante interpretación cómica de David Lorente como agente inmobiliario.

Películas vitalistas, IIGM y animación

La cartelera se completa con Sunny Dancer, un emotivo drama centrado en una adolescente de 17 años que ha superado un cáncer; la película bélica Lucky Strike, protagonizada por Scott Eastwood; la cinta paraguaya Narciso; las películas de animación The Umbrella Fairy y La leyenda de la ballena cantora; y las películas españolas Sombra nómada y XY9.

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