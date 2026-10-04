'Nuda Propiedad': el chollo inmobiliario convertido en pesadilla

La película española Nuda propiedad aborda un tema de gran actualidad: la dificultad para acceder a la vivienda. La trama sigue a una pareja de treintañeros que, incapaces de ahorrar lo suficiente para dar la entrada de un piso, descubren una oferta aparentemente inigualable: un piso amplio por 250.000 euros en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, la oferta tiene un gran condicionante: se vende bajo el régimen de nuda propiedad, lo que significa que el vendedor conservará el derecho de habitarla hasta su fallecimiento.

El trato parece un chollo absoluto porque el propietario, un hombre mayor y desaliñado, padece un cáncer terminal y le quedan pocos meses de vida. Sin embargo, justo después de firmar el contrato y entregar el dinero, el anciano experimenta una sorprendente transformación y parece rejuvenecer por completo. A partir de ese momento, la pareja, y especialmente ella, se obsesiona con la situación y comienza a espiarle con prismáticos al más puro estilo de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock para descubrir qué misterio se oculta tras esta milagrosa mejoría.

Dirigida por Alberto Utrera, la cinta transita entre el drama, la comedia y el suspense. En el reparto destaca la actriz Susana Abaitua, que ofrece una notable interpretación dramática muy acorde con la tensión de su personaje. Por el contrario, el trabajo de Maxi Iglesias resulta el punto más débil de la producción, interpretando a un joven enganchado al póquer online que no termina de convencer en su papel.

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