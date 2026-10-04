Por qué deberías volver a comprar películas y huir de lo digital

El debate sobre la supervivencia del formato físico frente al contenido digital echa chispas tras las recientes decisiones de grandes compañías tecnológicas de restringir las ediciones físicas de sus productos. En este contexto, los micrófonos de esRadio defienden la vigencia del coleccionismo cinematográfico y presentan una cuidada selección de novedades en DVD, Blu-ray y 4K ideales para los amantes del séptimo arte que se resisten a depender de las licencias efímeras del streaming.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra Barbarian, la aclamada película de terror dirigida por Zach Cregger, realizador que ha ganado gran notoriedad con títulos recientes. Aunque en España se estrenó directamente en plataformas digitales, se recupera ahora en una espectacular edición limitada en formato metálico que incluye discos en 4K y Blu-ray. La obra, ambientada en un suburbio de Detroit, destaca por su atmósfera opresiva y su humor soterrado, convirtiéndose en una pieza indispensable para los amantes del género.

Para los seguidores de las series de televisión, llega la primera temporada de Tierra de Mafiosos, una producción que cuenta con la firma del cineasta británico Guy Ritchie. A pesar de los rumores y polémicas veraniegas sobre la continuidad de su actor protagonista, la serie se consolida como uno de los grandes atractivos de la temporada gracias a su reparto estelar. La edición física se presenta en un cuidado estuche de cartón que contiene diez episodios cargados de acción y diálogos punzantes.

Otra de las sorpresas de la temporada es el pack que reúne las dos entregas de la famosa comedia de moda. La secuela, El Diablo Viste de Prada 2, ha cosechado un enorme éxito de taquilla superando las expectativas iniciales. Aunque la participación de Meryl Streep es más reducida en esta continuación, el carisma del reparto original mantiene el listón muy alto. Se ofrecen ambas películas en un formato formato DVD muy accesible, ideal para coleccionistas.

Los aficionados al cine de superhéroes tienen una cita obligatoria con la reedición de Logan, la laureada película dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman junto a la española Dafne Keen. Este largometraje, recordado por su tono crepuscular y violento inspirado en los clásicos del western, se presenta en una edición especial que incluye el montaje en blanco y negro conocido como Logan Noir, una versión muy codiciada por los coleccionistas que realza el dramatismo de la historia.

El cine clásico y de culto también tiene su espacio con la restauración de El Gabinete del Doctor Caligari, obra cumbre del expresionismo alemán dirigida por Robert Wiene en 1920. Considerada una de las primeras películas de terror de la historia, esta edición en alta definición respeta las cartelas y la banda sonora original, acompañándose de un generoso apartado de contenidos extra. Del mismo modo, destaca el lanzamiento de Los Nibelungos de Fritz Lang, una colosal producción de casi 300 minutos de duración dividida en dos partes que supuso el origen del cine de aventuras y fantasía medieval.

Por último, se presenta una interesante propuesta dentro del cine de zombies protagonizada por Daisy Ridley, conocida mundialmente por su papel de Rey en la saga Star Wars. En este largometraje, la actriz asume un rol dramático y físico muy alejado de sus trabajos anteriores en una producción que promete deleitar a los seguidores del género de supervivencia. Con estas novedades, el mercado físico demuestra que sigue vivo y con fuerzas para dar batalla frente a la homogeneización digital.