Tom, Mia, yo y un truñazo del copón

Un asunto que me fascina es la estupidez de los ricos. Los pobres, debido a sus estrecheces económicas, ven limitado su campo de acción a la hora de hacer el idiota, pero los ricos se permiten dar rienda suelta a cualquier tontería que se les ocurra. Los ricos pueden ser estúpidos a lo grande.

Atraído por el planteamiento del tráiler —un rico cuya estupidez provoca un caos mundial—, me animé a ver Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, en la que Tom Cruise interpreta a un magnate del petróleo avejentado, gordinflón y con acento tejano. La cosa prometía porque en Texas la estupidez, como todo lo demás, is always bigger.

Así pues, el jueves pasado, día del estreno en Portugal, me compré una entrada por internet para la primera sesión de tarde. Vi que solo había cinco espectadores, pero dos de ellos —¡maldita sea!— ya me habían quitado los mejores asientos del centro. Esto me obligó a escoger el mío a varias filas de distancia para que aquellas dos cabezas aisladas, mucho más visibles que si la sala estuviera llena, no me distrajeran de la película.

Al llegar al cine, una pareja entró unos pasos por delante de mí y reconocí al hombre al instante. Era el escritor mozambiqueño Mia Couto, uno de los autores más reputados en lengua portuguesa y cuyo nombre figura de forma recurrente en las apuestas por el premio Nobel. Si este jueves le dan el Nobel, recordad que justo una semana antes de obtenerlo estaba viendo conmigo una película infumable. Joder, qué mala es.

Al ocupar nuestros asientos, observé que Mia Couto y su acompañante eran precisamente las dos cabezas que había intentado evitar. Ahora iba a pasarme toda la peli pendiente de ellas.

De hecho, durante un buen rato fueron mi única distracción porque la sesión empezó diez minutos tarde, lo cual me pareció intolerable. ¿Qué es esto de hacer esperar a Mia Couto? Bastantes años lleva esperando este hombre que le den el premio Nobel como para tener encima que esperar diez minutos por una maldita peli de Tom Cruise. Me indignó tanto este retraso que a punto estuve de ponerme a gritar: "¡Que empiece ya, que el público se va, Mia Couto se cabrea y el público se mea!".

Finalmente empezó la peli, lo cual fue mucho peor, porque desde el minuto uno quedó claro que no había por dónde cogerla. Ojalá no hubiera empezado nunca.

Más que a un personaje rico —Tom Cruise— haciendo estupideces, lo que nos muestra Digger es que un director rico —Alejandro González Iñárritu— ha rodado una estupidez de película que provoca sopor y vergüenza ajena. Es desolador ver a actores de la talla de Sandra Hüller y John Goodman haciendo el ridículo en este festival de la sobreactuación y de la tontería sin gracia. Había leído que Digger era una película de humor negro. El humor negro está en cobrarte siete euros por esta bazofia.

Era un espectáculo tan insoportable que me planteé en varias ocasiones abandonar la sala, pero no lo hice porque me entró la curiosidad de saber qué le parecía la película a Mia Couto, así que decidí que al acabar me dirigiría a él y se lo preguntaría. Tocaba, por tanto, aguantar aquella tortura. Para entretenerme, me dediqué a calcular el número de premios Razzie que se va a llevar esta peli. Te piensas, Tom Cruise, que por maquillarte de viejo y de gordo te van a dar un Óscar. Sigue soñando, Tom.

Por fortuna, no tuve que tragarme toda la peli para saber la opinión de Mia Couto porque, cuando llevábamos una hora, se produjo un giro de guion que pretendía dotar a la obra de una pátina intelectualoide y transformar la patochada en cine de arte y ensayo, lo cual la hundió todavía más en el estercolero cinematográfico del que jamás habría debido salir. Ante esto, Mia Couto, tras una rápida consulta con su acompañante, se levantó y se fue.

¡Qué bien me cayó entonces y qué ganas me entraron de leer sus obras completas! Con aquella decisión, había puesto fin a mi agonía. Así que esperé unos segundos y también me marché.