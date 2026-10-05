El motivo por el que Christopher Lambert no fue el nuevo James Bond

Es la pregunta clave de la vida de Christopher Lambert. Al menos, a nivel de impacto en la cultura popular. ¿Le gustaría ser inmortal? "Solo para saber qué ocurre en el futuro". El actor francés apareció en la San Diego Comic Con de Málaga para destapar algunos secretos de los films más relevantes de su carrera, Greystoke y Los inmortales, que cimentaron su imagen de estrella europea en los 80 y 90 a nivel mundial.

"Nunca he anticipado nada. Estaba recibiendo y recibo guiones, pero no he buscado algo en concreto. Puede que me equivoque, pero si me gusta, voy a por ello", dijo Lambert, de 68 años, todavía un tanto afectado por recientes problemas de salud, pero con un estado de ánimo envidiable. Asegura que ha rodado dos películas de género a estrenar a lo largo del próximo año, rodadas entre Los Ángeles y Bangkok, y otro proyecto de escala perteneciente a la ciencia ficción, It Happened Yesterday.

"He estado cincuenta años en esto, comencé con una película pequeñita francesa. Pero si crees en algo, tienes un objetivo: al menos inténtalo, cree en ti, en tu pasión y en tu convicción. Quizá no lo consigas o no tengas éxito, pero hay que intentarlo. No nos vamos a convertir en alguien especial por salir en una película o porque te inviten a programas. Sigue siendo el mismo, mantente así. Disfruta todo lo que te dé la vida", dijo a modo de filosofía de vida.

El recuerdo de Los inmortales se palpaba en el ambiente y en las camisetas de los asistentes. "Fue divertido que un escocés interpretara a un español y un francés a un escocés", dijo sobre la presencia del fallecido Sean Connery en la cinta. "Era una leyenda viva caminando entre nosotros. Había un gran respeto, pero él no era pretencioso; era uno más y me ayudaba con el acento escocés. Se portaba bien con el resto de actores y el personal".

La sombra de Los inmortales, o Highlander, es alargada, ya sea por sus locas secuelas o por la presencia de Queen en la banda sonora. "Cuando Freddie vio el first cut —el primer montaje—... Lo que pasó es que Queen iba a hacer únicamente la canción para los títulos iniciales. Pero Freddie dijo que no iba a hacer solo una canción, sino un álbum entero".

Ahora mismo se ha rodado un reboot con Henry Cavill, Superman, en el papel de Connor McLeod. Pero Lambert señala lo evidente: "No puedes tener a Queen en la banda sonora. No hay un nuevo Queen. Eso no puedes cambiarlo. Es inevitable que la gente las compare y no creo que se pueda. Aun así, me encanta Henry Cavill, es un actor de carácter tremendo. Va a hacer el papel fantástico".

En su etapa de éxito el francés llegó a plantearse para el papel de James Bond, pero él mismo lo desechó por razones obvias. "Audicioné para James Bond. Estaba Albert Broccoli coproduciendo y Barbara Broccoli me conocía del colegio, vivíamos cerca el uno del otro en Los Ángeles. Me reuní con el director y los ejecutivos, y todos llegamos al punto de que James Bond es inglés, fin de la historia. Y así acabó todo".

Con el mismo Russell Mulcahy y Sean Connery rodó la secuela de Los inmortales, acosada por mil problemas de producción y alguna decisión creativa que los fans todavía discuten… como hacer que los inmortales fueran extraterrestres. "Cuando hice Los Inmortales 1, también firmé por la dos, como en Greystoke —pero esa no se hizo—. ¿Quién quiere saber de dónde viene un inmortal? ¿Que son de otro planeta? No es una mala película, pero no es como la primera. Simplemente son inmortales. Dije a los productores si estaban locos. Aun así fue exitosa, pero mientras hacíamos la promoción le decía al público que si esperaban algo como la primera, que no fueran. Los productores decían que estaba loco, pero les estaba diciendo la verdad. La secuela real es la tercera, cuando descubrimos tres inmortales enterrados en una cueva durante dos mil años".

Antes que eso estuvo el papel de Tarzán en la mítica película de Hugh Hudson. "Mi agente en aquel momento sabía que estaban buscando un actor. Acabé en una habitación con trescientas personas y la primera cosa que el director pidió fue subir arriba y abajo de una liana. Empecé a saltar y, tras estar saltando unos minutos, me sentí aburrido de hacerlo. El director de casting se dio cuenta de que yo estaba allí por un motivo... pero pesaba 58 kilos. Estaba muy flaco". Lambert, hasta ese momento un actor de pequeñas películas francesas, llegó a ganar 28 kilos de puro músculo y se hizo todo un adicto al deporte.

