De Mordor al baño de masas en la Costa del Sol: "Sauron no es Hitler"

Con algo de retraso —al fin y al cabo, Frodo y Sam vienen desde Mordor—, la saga El Señor de los Anillos tomó la San Diego Comic Con de Málaga con un número final emotivo y esperado. El Hall H del FYCMA de Málaga se llenó, y no es precisamente pequeño, para una épica reunión de Elijah Wood y Sean Astin, responsables de interpretar a los dos hobbits protagonistas de la saga de Peter Jackson. El rodaje arrancó en 1998 y durante meses Nueva Zelanda se convirtió en el mundo de dos actores que se vieron, como sus personajes, enrolados en la aventura de sus vidas. Ahora, un cuarto de siglo después, Frodo y Sam, o Elijah y Sean, siguen hablando de aquella aventura como si todavía no hubiera terminado.

Una de las preguntas que reciben estos días tiene que ver con algo bastante más terrenal: las numerosas veces que Frodo acaba mordiendo el polvo en la saga. Se llegaron a contabilizar 54 caídas del personaje al suelo a lo largo de las películas. Elijah Wood reconoce que ni siquiera recuerda todas, aunque sí algunas especialmente complicadas. Sean Astin, entre bromas, aseguró que la técnica de Wood no era exactamente caerse, sino que parecía "que rebotaba".

Ambos estuvieron totalmente entregados con la audiencia, conscientes del significado especial de la saga. Hablaron de la preparación física, de los dos meses de entrenamiento, de las coreografías y los golpes. Pero Astin, recientemente elegido director del Sindicato de Actores (SAG), destacó la intimidad que generó aquel rodaje. "Desde la perspectiva de la actuación, era la primera vez que la cámara y el espacio limitado casi no cabían". Sobre todo con Wood: "Lo sabemos todo el uno del otro. Todo lo que sé sobre Elijah lo aprendí en el suelo".

Ambos comenzaron como actores infantiles. Wood, en concreto, comenzó aquella aventura con 18 años y cumplió los 19 en enero durante el rodaje. Astin, por su parte, recuerda que su hija Eleanor tenía entonces apenas dos años. Hoy es adulta y acaba de completar su doctorado en la Universidad de Birmingham. "Ahora es doctora Austin", dijo orgulloso.

Volver a casa después de la Tierra Media

Hay preguntas que se repiten una y otra vez cuando Wood y Astin aparecen juntos: cuál es el lugar favorito de Nueva Zelanda, cuál es la escena favorita, cuál es la frase favorita o qué ocurriría si los dos hobbits fueran invitados a cenar a casa.

Pero hay una cuestión que resulta mucho más difícil de responder: qué significó realmente rodar El Señor de los Anillos. "Rodar El Señor de los Anillos no es algo que puedas explicar fácilmente", reconoce Wood, aludiendo a la escala y el significado del proyecto. "Cuando volví a casa recuerdo la sensación de que habíamos estado en Nueva Zelanda, lejos de nuestras vidas y familias, de nuestras realidades, y tuvimos que reintegrarnos en la sociedad. Se convirtió en nuestra realidad".

Astin recuerda algo parecido, aunque desde otra perspectiva. Durante aquellos años, aislados en Nueva Zelanda, el mundo seguía cambiando. "No sé si en España cuando cambia el Gobierno es algo que se nota mucho. En América tuvimos unas grandes elecciones y estábamos en Nueva Zelanda y cuando volvimos nos lo habíamos perdido. Nos habíamos perdido un cambio cultural". En conjunto, es una experiencia que después sirve como punto de referencia vital: "Repasas quién eres, dónde has llegado. Es un regalo haber tenido ese viaje emocional tan fácil".

El viaje continúa

Si algo ha cambiado poco en estos 25 años es la relación entre los cuatro hobbits. Astin recuerda que llevan años acudiendo juntos a convenciones y que durante este año incluso han realizado una especie de gira informal, con camisetas con los nombres de las ciudades que visitaban y cenas compartidas.

Hay una razón para que esa relación siga funcionando. "Todos los que están en El Señor de los Anillos quieren sentir que es algo auténtico y después de estos años seguimos firmando autógrafos y rodando la película. Vosotros sois parte de la experiencia".

LOTR es un refugio

Que El Señor de los Anillos es una saga especial se da por sentado. Especial a nivel personal, lo que da pie a pensar en qué significa realmente El Señor de los Anillos, sobre todo para quienes han encontrado en sus películas un refugio durante momentos especialmente difíciles de sus vidas.

La respuesta de Astin es directa: "Ese es el punto del arte". El actor recuerda además el modo en que Tolkien construyó su mundo y rechaza una lectura demasiado literal de la obra. "En las cartas de Tolkien —y mi hija lo ha estudiado mucho— no era una metáfora de un tiempo, Sauron no es Hitler, las batallas no son la Segunda Guerra Mundial".

Pero eso no significa que las historias no puedan dialogar con la realidad. "Eso tenía credibilidad, pero las ideas de la naturaleza del bien y el mal, y ver lo que ocurre en el mundo, estamos en constante necesidad de acompañamiento". Astin habla de personas con depresión y de refugiados que han encontrado en estas historias una forma de procesar sus emociones.

Wood coincide con él. "Uno de los grandes dones de los films es que reflejan la experiencia personal de la gente. En momentos difíciles, en hospitales. Hay incontables historias de gente que lo ha compartido con nosotros. Han tenido un impacto inmenso".

La fama también aparece inevitablemente en la conversación. Wood cuenta que recientemente fue elegido presidente de su sindicato y que, durante las entrevistas posteriores, descubrió algo curioso: «Lo que decían es que nadie conocía a Sean».

La pregunta es inevitable: ¿se puede saber mucho de una persona viendo una película? Wood mira a su compañero y responde desde la experiencia de haber compartido con él buena parte de su vida. "Hay una luz que emana de tus personajes, eres un buen ser humano. No se pueden separar esas cosas de ti".

Y añade una precisión importante sobre el trabajo sindical de Astin: "Tu trabajo en SAG ha sido reconocido por el sindicato, no estaban votando por Rudy sino por Sean".

La relación entre ambos ha trascendido hace tiempo a Frodo y Sam. De hecho, cuando hablan de sus personajes, hablan también de dos figuras que se han convertido en algo parecido a un tótem. "Sam es un tótem. Una idea", resume Astin.

Y ahí está precisamente una de las claves de la relación entre Frodo y Sam: uno carga literalmente con el peso del otro, mientras el actor que interpreta a Sam recuerda el enorme esfuerzo que había detrás de aquella aparente naturalidad.

Veinticinco años después, resulta difícil separar ya a los actores de sus personajes. Una nueva entrega dirigida por Andy Serkis, The Hunt for Gollum, se estrenará en un puñado de meses.

La cultura popular ha convertido a Frodo, Sam y al resto de personajes en videojuegos, figuras de Lego, dibujos animados, juguetes y todo tipo de objetos. Wood y Astin han aprendido a convivir con ello sin perder de vista lo esencial. La clave, dice, está en no tomárselo demasiado en serio. «Hay que mantener la seriedad, la humildad porque nada dura».

Después de 25 años, Frodo y Sam siguen caminando. Y buena parte del público, al parecer, todavía quiere caminar con ellos. Con Astin, una personalidad especialmente afectuosa, instando a "experimentar las cosas. Vuestro afecto perdura y gracias por darlo".