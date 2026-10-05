Pilar Castro: "Conciliar es muy difícil, mi hijo se ha criado conmigo en los teatros"

En los micrófonos de esRadio, Andrés Arconada ha desarrollado una profunda conversación con la prestigiosa actriz Pilar Castro, quien se encuentra actualmente protagonizando la obra teatral Las amistades peligrosas en el Teatro Marquina de Madrid. Durante el encuentro, la intérprete ha compartido sus sensaciones acerca de este exigente proyecto, admitiendo que encarnar a la icónica Madame de Merteuil le provocó inicialmente "un gran respeto y vértigo", especialmente por el listón tan alto dejado por interpretaciones cinematográficas previas. Sin embargo, con el paso de las funciones, ese temor inicial se ha transformado en un "absoluto deleite", permitiéndole "habitar un personaje extraordinariamente rico en matices".

Uno de los aspectos más destacados por la actriz es la singular puesta en escena planteada para esta producción, bajo la dirección de David Serrano. Castro explica que el montaje se caracteriza por "una escenografía y un vestuario muy desnudos", lo que obliga a los actores a sostener la tensión dramática apoyándose casi exclusivamente en la palabra y en la complicidad mutua. Además, el diseño del espectáculo impide que los actores abandonen el escenario; cuando no están en escena, permanecen sentados en los laterales como cómplices silenciosos de la trama, lo que genera una atmósfera de thriller asfixiante que atrapa al espectador desde el primer minuto.

El personaje de la marquesa de Merteuil es para Pilar Castro una mujer de una inteligencia excepcional que, en una época histórica totalmente hostil para el género femenino, se ve obligada a utilizar la manipulación y el cálculo frío para sobrevivir y disfrutar de las mismas libertades que los hombres. No obstante, esa coraza esconde una profunda herida emocional: el pánico absoluto a la vulnerabilidad y al amor, un vacío que la conduce a la deshumanización del rival en un peligroso juego de poder que comparte con el vizconde de Valmont.

Pilar Castro reivindica el escenario como un espacio de sanación artística, a pesar de que el teatro en España es una de las disciplinas "peor remuneradas" y más exigentes físicamente. Frente a la inmediatez de las producciones audiovisuales, el teatro exige una verdad constante y una "honestidad interpretativa diaria" que conecta directamente con el público, al que define como un personaje más dentro de la función. A lo largo de su carrera, la actriz ha intentado mantener este compromiso, defendiendo siempre a sus personajes con el alma.

De 'Gordos' a 'Furia'

La actriz recuerda algunos de sus trabajos más significativos como la película Gordos, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, un papel complejo que le reportó grandes satisfacciones y para el que contó con la guía de su maestro Fernando Piernas. Asimismo, reflexiona sobre el éxito de la aclamada serie de televisión Furia, dirigida por Félix Sabroso, una producción que supuso un espaldarazo para el elenco femenino y que destaca por la brillantez de sus diálogos. Castro alaba la sensibilidad del director canario para construir retratos femeninos complejos y llenos de contradicciones, alejados de los estereotipos habituales.

Por último, la actriz aborda con naturalidad en Una Hora Contigo la compleja tarea de la conciliación familiar dentro de una profesión con horarios tan inestables. Rememora cómo su hijo creció prácticamente entre camerinos y giras teatrales, algo que, lejos de ser un impedimento, acabó despertando en él una profunda pasión por las artes escénicas.

Durante una reflexión sobre el valor terapéutico del arte y de la risa, Pilar Castro confiesa entre risas su propensión a sufrir ataques de risa incontrolables en los momentos más inoportunos de la vida cotidiana, una válvula de escape natural ante la tensión dramática que acumula en su profesión.

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